Kate Middleton e Meghan Markle si scambieranno i regali di Natale (ma solo per i figli) Una tradizione che si ripete ogni anno e che quest’anno sembra un’offerta di pace dopo le polemiche suscitate dal documentario “Harry&Meghan”

A cura di Beatrice Manca

La royal family si prepara a festeggiare il primo Natale senza la regina Elisabetta II: Carlo III ci tiene a rispettare le tradizioni e sta preparando il discorso natalizio da sovrano che verrà trasmesso in televisione. Certo, le feste a Buckingham Palace non sono iniziate nel modo più sereno: la docu-serie Netflix Harry&Meghan ha scoperchiato di nuovo le tensioni tra i fratelli William e Harry. Adesso però le due famiglie sono pronte a una tregua natalizia.

Come passeranno Natale Harry e Meghan

Meghan Markle e il principe Harry sono tornati al centro della scena dopo l'uscita della docuserie Netflix in cui raccontano la storia dal loro punto di vista. La coppia, che ora vive in California con i figli Archie e Lilibet, non passerà il Natale a Sandringham con il resto della famiglia. Harry e Meghan hanno deciso di vivere le feste nel segno della solidarietà: alla vigilia di Natale hanno organizzato una raccolta doni per le famiglie di rifugiati al confine con il Messico.

William e Harry si scambieranno i doni per i bambini

Nonostante li separi un oceano, pare che i due fratelli abbiano voluto colmare le distanze in vista del Natale: secondo quando riporta People, William e Kate invieranno dei regali a Harry e Meghan e viceversa. Il tabloid, citando fonti vicine alla famiglia reale, precisa che lo scambio di doni è solo per i figli delle rispettive coppie. George, Charlotte, Louis hanno preparato dei regalini per Archie e Lilibet, e ne hanno ricevuti altrettanti. Un modo per mantenere il rapporto affettuoso tra cugini nonostante i rapporti tesi delle rispettive famiglie.