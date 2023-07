Kate Middleton e la dolce tradizione dedicata ai figli: cosa fa per il loro compleanno Oggi il principe George compie 10 anni e la mamma Kate Middleton ha rispettato la tradizione che ha ideato per tutti i suoi figli: ecco cosa fa alla vigilia dei loro compleanni.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi il principe George ha compiuto 10 anni ed è tornato a posare per un nuovo e adorabile ritratto ufficiale, in cui è apparso decisamente cresciuto in versione "lord moderno" con pantaloni petrolio e camicia a quadri. Un giorno sarà re d'Inghilterra ma al momento si gode la sua infanzia all'insegna della "normalità", visto che i genitori stanno facendo in modo di non fargli pesare l'importante ruolo che ricopre nella linea di successione al trono britannico. La cosa che in pochi sanno è che Kate Middleton ha dato vita a una tradizione davvero speciale sia per lui che per gli altri figli Charlotte e Louis: ecco cosa fa nei giorni dei loro compleanni

La festa di compleanno del principe George

Come festeggerà il principe George i suoi "primi" 10 anni? Sebbene si tratti di un'importante cifra tonda, sia lui che la famiglia hanno detto no a party in gran stile, esperienze principesche o regali di lusso. Stando alle indiscrezioni trapelate dai tabloid britannici, il bimbo celebrerà il compleanno come un qualsiasi coetaneo: organizzerà una festa molto intima ad Adelaide Cottage, la tenuta di Windsor dove da circa un anno si è trasferito con i genitori e i fratelli. A fargli compagnia non ci saranno solo i familiari reali, dalla nonna Carole Middleton addetta alle decorazioni ai genitori William e Kate, ma anche un gruppo di amici stretti e fidati.

La famiglia dei principi del Galles

La dolce tradizione di Kate Middleton

Kate Middleton non ha potuto fare a meno di rispettare una dolce tradizione che ha creato per i suoi figli: alla vigilia di tutti i loro compleanni rimane sveglia fino a tardi per preparargli più torte personalizzata. Non è una novità che in casa abbia rifiutato l'aiuto degli chef di corte, da anni ormai si dichiara appassionata di cucina, tanto da mettersi personalmente ai fornelli ogni volta che può, soprattutto in occasione delle giornate speciali. Come sono le torte per i principini? Ricoperte di glassa colorata e con un numero di candeline pari al numero degli anni compiuti. Cosa avrà ideato per i 10 anni del piccolo George? L'unica cosa certa è che si tratta di una tradizione decisamente adorabile.