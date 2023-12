Kate Middleton contro Meghan Markle: perché non si parlerebbero da oltre 4 anni Endgame è il nuovo libro che ha alimentato le faide che sconvolgono la Royal Family. A essere finite al centro del mirino dell’autore sono state Meghan Markle e Kate Middleton che, almeno stando alle indiscrezioni, non si parlerebbero da oltre 4 anni.

A cura di Valeria Paglionico

Le faide vere o presunte che sconvolgono la Royal Family inglese continuano a tenere banco su tutti i tabloid, soprattutto dopo le rivelazioni shock di Omid Scobie, l'autore di Endgame. Sebbene in molti l'abbiano definito il "biografo di Meghan Markle", lui ha sempre negato di essere legato ai Duchi del Sussex, dunque non ha esitato a "gettare benzina" sul fuoco quando ha parlato sia dei titoli nobiliari a rischio che dei rapporti di questi ultimi con i Windsor. Ora si torna a parlare delle rivelazioni dello scrittore, secondo il quale Kate Middleton e Meghan Markle non si rivolgerebbero più la parola da anni: ecco cosa sarebbe accaduto tra le mura di corte.

Le rivelazioni su Kate Middleton

Chi si tratti di un semplice errore di traduzione o di una rivelazione con un fondo di verità, non importa, la casa certa è che Omid Scobie in Endgame ha affermato che Kate Middleton e Meghan Markle non si parlano dal 2019, ovvero da più di 4 anni, quindi dal periodo in cui c'è stata la drastica rottura che ha portato i Sussex a fuggire in America per ritrovare la propria liberà. Lo scrittore, in particolare, ha lasciato emergere un ritratto della principessa del Galles tutt'altro che lusinghiero: stando alle sue parole, dal 2019 a oggi Kate avrebbe trascorso più tempo a parlare della cognata piuttosto che a creare una conversazione o un rapporto direttamente con lei.

I Fab 4 riuniti ai funerali di Elisabetta II

I tentativi di "riunione" di Meghan Markle

Meghan Markle, al contrario, avrebbe provato a ricostruire un rapporto con la cognata inglese, basti pensare al fatto che lo scorso anno spedì dei dolci regali di Natale ai piccoli George, Charlotte e Louis. La reazione di William e Kate? Semplicemente non hanno mai risposto, neppure con un biglietto di ringraziamento o di auguri. Di fronte una situazione simile, non sorprende che, almeno secondo Scobie, Meghan non intenda né essere coinvolta nelle questioni della monarchia britannica, né tanto meno mettere più piede in Inghilterra, un paese in cui non si è mai sentita a casa. Insomma, che sia la verità o una semplice diceria, la cosa sicura è che l'epoca dei "Fab 4" sembra ormai essere solo un lontano miraggio.