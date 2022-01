Jolanda Renga torna sui social: il primo post da 18enne è con maglione fluo e calzini a cuori Jolanda Renga è diventata maggiorenne a inizio gennaio ma solo nelle ultime ore ha condiviso sui social il suo primo post da 18enne. Cosa ha indossato per l’occasione? Un pullover fluo e dei calzini davvero originali.

A cura di Valeria Paglionico

Jolanda Renga, la prima figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, sta crescendo: a inizio gennaio ha compiuto 18 anni e sui social ha ricevuto innumerevoli dediche e messaggi di auguri da amici e followers. A differenza dei "figli di" famosi, non si è servita di Instagram per documentare la sua giornata speciale, ha preferito rimanere "in silenzio", tanto che nessuno sa ha festeggiato il compleanno con un mega party o con una semplice torta in famiglia. Di recente, però, è tornata a postare e lo ha fatto con estrema ironia, dando prova di aver ereditato molto dalla mamma: ecco cosa ha indossato per le sue prime foto social da 18enne.

Il look "da 18enne" di Jolanda Renga

Sono lontani i tempi in cui Jolanda Renga si divertiva a "imitare" mamma Ambra tra frangette e hair look originali, ora ha 18 anni e si serve dei social per mettere in mostra la sua personalità. Non sorprende, dunque, che il primo post da maggiorenne sia all'insegna dei colori e dell'ironia. La primogenita di casa Renga-Angiolini si è immortalata in primissimo piano con indosso un maglione a quadretti color block, ovvero in rosso e fucsia fluo, esaltando così al massimo la luminosità del viso. Ha poi portato i capelli scuri sciolti, lisci e con la riga centrale, dando prova di conoscere alla perfezione gli hair trend di stagione.

Jolanda Renga segue la tendenza dei calzini a vista

La vera chicca che ha fatto la differenza? I calzini portati in bella vista come impone la moda del momento. Sarà perché voleva rimanere comoda durante un'uscita con il cagnolino Bugo o perché semplicemente intendeva reinterpretare a modo suo una delle tendenze di stagione, ma la cosa certa è che ha portato i calzettoni sul leggings. Non ha scelto il classico modello di spugna bianca ma una variante in cotone grigio decorato con dei micro cuoricini rossi, osando così in fatto di originalità. Jolanda non ha forse tutte le carte in regola per seguire le orme della mamma nello spettacolo?