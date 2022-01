Jolanda Renga ieri e oggi, com’è cambiata la figlia di Ambra Angiolini Jolanda Renga, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ha appena compiuto 18 anni e giorno dopo giorno somiglia sempre più alla mamma. In quanti ricordano com’era da bambina? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Jolanda Renga, la prima figlia nata dal matrimonio ormai finito tra Ambra Angiolini e Francesco Renga, ha appena compiuto 18 anni e, sebbene pare che non abbia festeggiato in grande, le dolci dediche dei genitori non sono mancate. È stato soprattutto il papà a commuovere i fan, condividendo sui social una sua vecchia foto da piccola con tanto di didascalia in cui dichiara: "Il tuo sguardo sono stati i miei occhi sul mondo". Oggi è splendida, trendy e somiglia molto alla mamma ma in quanti la ricordano da ragazzina? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Jolanda Renga, da Angelo ai 18 anni

Jolanda Renga è nata il 4 gennaio del 2004 e, sebbene i genitori abbiano preferito tenerla a lungo lontana dai riflettori, è diventata nota fin da piccolissima, per la precisione da quando il padre Francesco Renga ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone Angelo a lei dedicata. Di tempo ne è passato da allora e la figlia di Ambra, oltre a essere cresciuta, è diventata una donna forte e determinata, basti pensare al fatto che non ci ha pensato su due volte a difendere a spada tratta la mamma dopo la rottura con Allegri. Certo, continua ad amare i look acqua e sapone che sfoggia fin da quando era una teenager, ma è chiaro che ha tutte le carte in regola per diventare una vera e propria guerriera come la madre.

Jolanda Renga con la frangia

La passione per gli hair look originali di Jolanda Renga

Essendo giovanissima, non si può parlare di una vera e propria trasformazione per Jolanda Renga, è semplicemente cresciuta. C'è però un dettaglio che è cambiato molto col passare del tempo: la sua acconciatura. Da piccola portava la chioma extra long ma da qualche anno a questa parte ha "imitato" mamma Ambra con un caschetto lungo. Lo ha rivoluzionato usando gli accessori più svariati, dalle mollettine anni '90 ai foulard griffati, anche se è nel 2020 che è apparsa decisamente trasformata. Il motivo? Ci ha dato un taglio netto e ha sfoggiato una frangia dritta e folta. Ad oggi è tornata al caschetto ma non si esclude un nuovo colpo di testa per festeggiare al meglio i 18 anni.