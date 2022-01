Jetsun Pema, la regina del Bhutan con la passione per la moda: è la “Kate Middleton dell’Himalaya” Si chiama Jetsun Pema e a 31 anni è la regina più giovane del mondo. È diventata Royal dopo aver sposato il sovrano del Bhutan e ad oggi, complice la sua passione per la moda, viene definita la “Kate Middleton dell’Himalaya”.

A cura di Valeria Paglionico

L’inizio del nuovo anno porta con sé non solo speranze e buoni propositi ma anche una serie di tradizioni che si tramandano di generazione in generazione. Lo sanno bene i reali di tutto il mondo che, come da convenzione, non possono fare a meno di condividere dei dolci ritratti di famiglia per fare gli auguri ai sudditi. Dopo lo scintillante scatto di coppia di William e Kate è arrivata anche la foto della Royal Family del Bhutan e ad attirare le attenzioni è stata la giovane regina Jetson Pema, paragonata per bellezza e stile proprio alla Duchessa di Cambridge, tanto da essere stata definita la “Kate Middleton dell’Himalaya”.

Jetsun Pema con il cappotto griffato nella cartolina di auguri

Jetsun Pema è la regina più giovane del mondo, ha 31 anni ed è salita sul trono dopo aver sposato il sovrano Jigme Khesar Namgyal Wangchuck (di 10 anni più grande di lei), dal quale ha avuto due bambini, Jigme Namgyel, 5 anni, e Ugyen, 2 anni. È proprio con la famiglia al completo che ha posato per la cartolina di auguri di inizio anno, usata anche per aprire il calendario 2022 Yellow Bhutan. I quattro appaiono adorabili sulla neve tra alberi e montagne e indossano tutti un abito tipicamente bhutanese decorato con una stampa a quadri che ricorda il tartan. Jetsun tiene tra la braccia la secondogenita, mentre il primo figlio è in piedi davanti al papà. Ad attirare le attenzioni è stato il cappotto della regina, una giacca a vento firmata Burberry che ha aggiunto un tocco iper moderno e glamour al look tradizionale.

Jetsun Pema in abiti tradizionali

Perché la regina del Bhutan viene paragonata a Kate Middleton

Il motivo per cui Jetsun Pema viene paragonata alla duchessa di Cambridge? Innanzitutto le due hanno la stessa passione per la moda e per le griffe. Come se non bastasse, così come Kate, anche Jetsun non ha origini aristocratiche, è nata borghese e solo con il matrimonio è diventata una Royal. Nel 2021, inoltre, sia la Middleton che Jetsun hanno celebrato i loro primi dieci anni di matrimonio (anche se a variare è il mese in cui hanno pronunciato il fatidico sì). Insomma, di fronte tutte queste similitudini è chiaro il motivo per cui la regina del Bhutan viene definita la “Kate Middleton dell’Himalaya”. Nel suo paese riuscirà a essere una vera e propria influencer fashion come la moglie di William?

