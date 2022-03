Jeremias Rodriguez ieri e oggi: com’è cambiato il fratello di Belén dagli esordi a L’isola 2022 Jeremias Rodriguez è uno dei concorrenti della nuova edizione de L’isola dei famosi, il reality a cui partecipa in coppia col padre Gustavo. In quanti ricordano com’era ai suoi esordi in tv? Ecco le foto che mostrano la trasformazione del fratello di Belén e Cecilia.

A cura di Valeria Paglionico

Jeremias Rodriguez è tra i concorrenti della nuova edizione de L'isola dei famosi, alla quale partecipa in coppia col papà Gustavo. Per lui si tratta di un gran ritorno in Honduras, già nel 2019 aveva preso parte al reality e all'epoca ha fatto parlare non poco di lui grazie alla storia d'amore con Soleil Stasi. Il debutto in tv, però, risale al 2017, ovvero l'anno in cui è entrato nella casa del Grande Fratello Vip con la sorella Cecilia. In quanti ricordano com'era agli esordi, quando veniva identificato con l'etichetta "il fratello di Belén"? Ecco le foto che mostrano la trasformazione di Jeremias anno dopo anno.

Jeremias, Cecilia e Belén Rodriguez si somigliano in modo impressionante

Jeremias Rodriguez è nato nel 1988 ed è il fratello minore di Belén (più grande di 2 anni della più piccola Cecilia) ed è con lei che si è trasferito in Italia quando era giovanissimo. Con le sorelle ha sempre condiviso un rapporto speciale e a dimostrarlo sono le numerose foto in loro compagnia che posta sui social. In alcuni scatti i tre sono degli adorabili bambini che si abbracciano e sorridono fianco a fianco, in altre sono adulti e posano come dei modelli, ma in tutti i casi il dettaglio che balza subito all'occhio è che si somigliano in modo impressionante. Stesso sguardo penetrante, stesso sorriso smagliante, stesso fascino irresistibile: i fratelli Rodriguez sono riusciti a conquistare tutti con il loro sex appeal.

I fratelli Rodriguez da giovanissimi

La trasformazione fisica di Jeremias Rodriguez dal GF Vip a oggi

Il debutto in tv di Jeremias Rodriguez risale al 2017, ovvero all'anno in cui è entrato nella casa del Grande Fratello Vip in compagnia della sorella Cecilia. Come è cambiato da allora ad oggi? Sebbene sia sempre stato bellissimo e col corpo coperto di tatuaggi, col passare degli anni è molto cambiato.

Jeremias Rodriguez al GF Vip 2017

Sarà perché lavora nella moda (è infatti testimonial del suo brand Hinnominate) o perché ama prendersi cura di se stesso, ma la cosa certa è che ha scolpito il corpo con la palestra e ora sfoggia bicipiti tonici e addominali definiti. Fin dalla prima puntata de L'isola 2022 non ha esitato a metterli in mostra rimanendo senza maglietta sulle spiagge dell'Honduras. Col passare delle settimane sulla spiaggia deserta del reality dimagrirà come nella sua precedente esperienza?