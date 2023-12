Jennifer Lopez svela la maxi piscina nella sua villa da 56 milioni di euro L’artista ha postato un video promozionale per il suo nuovo album mostrandosi mentre balla e passeggia nel giardino della sua proprietà a Los Angeles. Comprata a inizio anno assieme al marito Ben Affleck, la casa sembra che sia dotata anche di un centro sportivo, oltre che di saune e salone per capelli.

Jennifer Lopez ha mostrato una parte della sua villa di Bel-Air. L'artista ha scelto il giardino di casa sua per girare il video promozionale del nuovo albume This Is Me… Now, che parla della rinnovata storia d'amore con Ben Affleck. Nella clip postata sui social JLo passeggiava tenendo in mano un bicchiere di Delola, la bevanda di sua produzione, nel cortile delle proprietà dominato da una maxi piscina a sfioro a forma di L, grande tre volte una normale e con un valore di 150mila dollari. La villa era già apparsa in un video in occasione della festa del Ringraziamento, quando l'artista ha organizzato il pranzo nel cortile, allestendo un tavolo di legno con un set di piatti bianchi e dorati di Hermes che costano tra i 184 euro e 460 euro l'uno.

La villa di Jennifer Lopez e Ben Affleck

Oltre alla scenografica piscina l'abitazione di 4273 metri quadrati vanta 12 camere da letto, 24 bagni e un complesso sportivo dotato di una palestra, campi da bascket, pickleball e un ring da box. Tra le altre cose la casa è dotata di una dépendance per il custode e per il guardiano, oltre a un garage in grado di ospitare 12 auto e un parcheggio per 80. Secondo TMZ al suo interno si possono trovare anche un salone completo per capelli e unghie, un home theater, una cantina, una sala whiski, una sauna e sale massaggi. La coppia ha acquistato la proprietà a inizio anno per 55,9 milioni di euro, contro i 69 che erano stati richiesti inizialmente, per poi trasferircisi durante l'estate assieme ai figli che hanno avuto dai precedenti matrimoni. La star del Bronx ha avuto due gemelli dall'ex marito Marc Anthony, mentre Ben Affleck condivide con l'ex moglie tre figli.