Jennifer Lopez prima e dopo: la cantante replica dopo 24 anni la copertina dell’album d’esordio On The Six La cantante ha realizzato degli scatti dove ricrea a 24 anni di distanza la copertina del suo album di debutto, uscito nel 1999.

A cura di Arianna Colzi

Jennifer Lopez sulla copertina di On the Six e nello scatto di Intimissimi

Gli anni passano ma per Jennifer Lopez no. Dopo 24 anni, la cantante ha replicato il look apparso sulla copertina del suo album più iconico, On the Six, uscito nel 1999, apparendo più in forma che mai. L'outfit della copertina è stato rievocato in occasione dei nuovi scatti per la campagna pubblicitaria di Intimissimi, brand di cui JLo è volto ormai da un paio di anni.

Il look di Jlo per gli scatti Intimissimi

JLo è impeccabile in un body beige trasparente. L'acconciatura rievoca la coda alta della copertina dell'album e anche in questi ultimi scatti l'attrice e cantante ha scelto di non indossare gioielli. Nelle foto scattate da Norman Jean Roy, Jennifer Lopez appare seduta su un divano bianco che ricorda quello del suo disco di debutto. La forma smagliante della cantante è tale da far aumentare ancora di più le somiglianze con On the Six pubblicato quando aveva appena 30 anni.

Un altro scatto della campagna Intimissimi

Già a inizio settembre, "Jenny From The Block" aveva pubblicato uno scatto della nuova campagna che la ritraeva in lingerie davanti ad uno specchio, commentando nella descrizione del post con uno dei suoi mantra: "Quando ci si sente bene… nient'altro conta".

Leggi anche Jennifer Lopez compie 54 anni: in lingerie e kimono si prepara alla festa di compleanno

Il segreto di bellezza di Jennifer Lopez: "Il sonno è fondamentale"

Non è un segreto che Jennifer Lopez curi molto la sua routine beauty. In un recente episodio della newsletter On the JLo ha commentato: "Non diamo valore al sonno. Diamo valore alla fatica e al lavoro duro e, a dire il vero, nessuno si fa prendere dalla vita frenetica più di me". La cantante, infatti, ha dichiarato di dormire 7 ore a notte. Certo, il sonno non è l'unico aiutante per avere un aspetto tonico come JLo a 54 anni. La stessa Lopez ha condiviso anche i suoi essenziali, vale a dire le cose a cui non rinuncerebbe mai: "Protezione solare, siero, integratori, stile di vita sano e DORMIRE!" ha aggiunto il volto di Intimissimi.