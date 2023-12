Jennifer Lopez celebra il Natale con l’albero dorato e un paio di sandali che nascondono un dettaglio Jennifer Lopez ha pubblicato una serie di scatti su Instagram che la ritraggono davanti all’albero di Natale nella sua casa a Beverly Hills: il look natalizio della diva ha un dettaglio davvero raro.

A cura di Arianna Colzi

Anche in casa Lopez-Affleck è arrivato il Natale. Jennifer Lopez ha pubblicato un post sui social con una serie di scatti che la ritraggono davanti all'albero di Natale nella sua casa di Bel Air. Il look sui toni del bianco e dell'oro, in perfetto stile natalizio, è davvero glamour.

Il look per le feste di Jennifer Lopez

L'outfit natalizio di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha sfoggiato un look invernale perfetto per feste e cene di Natale, con i toni che riprendono le decorazioni dell'albero. JLo ha indossato una lunga gonna in broccato bianco decorata con farfalle d'argento scintillanti. La gonna è stretta in vita da una cintura tempestata di gemme. Per completare l'outfit, l'attrice e cantante ha abbinato una semplice camicia bianca con un piccolo insetto nero (probabilmente un'ape) ricamato in un angolo. Ma il dettaglio più glamour sono le scarpe con il solito tacco e platform vertiginosi che, questa volta, hanno attirato l'attenzione dei suoi followers.

Il dettaglio sulla camicia di Jennifer Lopez

Le scarpe in paillettes con le api di JLo

Jennifer Lopez ha completato il look natalizio con un paio di sandali platform scintillanti firmati Gucci. Le scarpe sono tempestate di paillettes argentate con finiture in oro e hanno un dettaglio già presente sulla camicia bianca: una piccola perla incastonata in una struttura d'oro a forma di ape su ognuna delle due scarpe. Il modello è Embellished Plateau Glitter Pumps della collezione Primavera/Estate 2018. Sul web sono praticamente introvabili ma i rari pezzi che sono ancora acquistabili sul web, vengono venduti a 870 euro.

I sandali Gucci indossati da Jennifer Lopez