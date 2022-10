Jennifer Lopez diventa scrittrice: presenta il suo libro con la felpa sportiva e lo chignon Jennifer Lopez ha raggiunto un nuovo traguardo: ha pubblicato il suo primo libro per bambini. Per realizzarlo si è scattata un selfie in versione casalinga in felpa e chignon.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez è tornata a far parlare di lei ma questa volta la presunta crisi col neo-marito Ben Affleck non c'entra nulla: la popstar ha raggiunto un nuovo traguardo professionale in un campo "diverso" dal solito. Dopo aver sfondato nel mondo della musica e aver dato prova di enorme talento come attrice, ora è diventata anche scrittrice per bambini. In collaborazione con Jimmy Fellon ha lanciato il suo primo libro per i più piccoli, si intitola Con Pollo: A Bilingual Playtime Adventure ed è destinato a diventare un cult. Sui social ha documentato il successo con un selfie in primissimo piano, nel quale ha sfoggiato un insolito look casual e chic.

J.Lo in versione casual

Sarà perché ha realizzato il selfie tra le mura di casa poco dopo l'uscita del libro o perché semplicemente essere glamour nello scatto non era il suo unico obiettivo, ma la cosa certa è che J.Lo ha dato spazio allo stile casual. Si è immortalata con il libro tra le mani e indosso una felpa sportiva nera con la zip frontale. Niente extension o acconciature complesse, l'artista ha preferito legare i capelli in uno chignon tiratissimo che ha messo in risalto sia gli orecchini d'oro a cerchio che il trucco naturale. Così facendo, inoltre, ha portato l'attenzione dei fan sul sorriso smagliante che ha stampato sulle labbra grazie a questo importante traguardo.

Il primo libro per bambini di Jennifer Lopez

Non è la prima volta che Jennifer Lopez si è data alla scrittura, lo aveva già fatto nel 2014 quando aveva realizzato la sua prima autobiografia in cui raccontava la fine del matrimonio con Marc Anthony, ma solo di recente si è cimentata con la narrativa per bambini. L'11 ottobre è uscito Con Pollo: A Bilingual Playtime Adventure, opera che si propone di insegnare ai più piccoli le parole base di spagnolo e di inglese mentre racconta le avventure illustrate del piccolo Pollo. L'attrice e popstar ha collaborato con Jimmy Fellon, un vero e proprio veterano di libri per i più piccoli. A questo punto, dunque, a J.Lo non resta che godersi il successo in questo nuovo campo.