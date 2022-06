Jennifer Lopez presenta il film sulla sua vita: l’abito trasparente è disegnato addosso Jennifer Lopez ha lasciato tutti a bocca aperta sul red carpet del Tribeca Film Fest: ha assistito alla prima del documentario Netflix ‘Halftime’ con un look vedo-non-vedo.

A cura di Beatrice Manca

Per Jennifer Lopez i cinquant'anni non sono il giro di boa, ma "l'intervallo" nella partita della sua vita, quando ancora si può dare tutto e vincere. Lo ha detto lei stessa, intervista da ET, durante la prima del film-documentario sulla sua vita, Halftime, presentato al Tribeca Film Fest di New York. A giudicare dal suo aspetto radioso la popstar sta vivendo un momento eccezionale: la sua vita è diventata un documentario di Netflix e le nozze con Ben Affleck sono sempre più vicine.

Il nude look di Jennifer Lopez al Tribeca Film Fest

La popstar e attrice ha fatto il suo ingresso al Tribeca Film Fest, l'appuntamento cinematografico più importante di New York, con uno spettacolare look vedo-non-vedo. Jennifer Lopez ha scelto per l'occasione un abito della collezione Autunno/Inverno 2022-23 di Tom Ford a maniche lunghe e collo alto. La linea apparentemente rigorosa dell'abito però era alleggerita da inserti trasparenti che scoprivano seno, torace e fianchi. L'effetto finale era mozzafiato: la linea dell'abito sembrava disegnata sul suo corpo.

Jennifer Lopez in Tom Ford

A giudicare dalla quantità di abiti nude o cut out apparsi sugli ultimi red carpet, possiamo dirlo: il prossimo autunno le trasparenze saranno la tendenza must. La cantante ha lasciato i capelli lisci sulla schiena, semiraccolti in una mezzacoda, lasciando una ciocca riccia sulla fronte a mo' di tirabaci. Ha poi completato il look con una pochette coordinata e un paio di scintillanti orecchini a goccia firmati Lorraine Schwartz.

Jennifer Lopez indossa gioielli Lorraine Schwartz

A cinquantadue anni Jennifer Lopez non ha paura di osare con i look: solo pochi giorni fa ha posato splendida e statuaria in bikini, attivando "la modalità estate". Ora i fan aspettano ansiosi la data: come ci stupirà per le nozze con Ben Affleck?