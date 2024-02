Jennifer Lopez brilla sul red carpet con gli orecchini di diamanti da oltre 200 mila euro Un look da favola deve includere gioielli degni di una principessa. J-Lo ha scelto orecchini di diamante del brand preferito della regina Camilla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Jennifer Lopez ha deciso di essere l'assoluta protagonista della serata in suo onore e difatti si è presentata al Dolby Theatre di Los Angeles con un look da vera diva. L'occasione in effetti era per lei particolarmente importante: la première del suo film-documentario This Is Me…Now: A Love Story. La cantante per l'occasione ha puntato su un outfit unico: impossibile passare inosservata e impossibile staccarle gli occhi di dosso. Ha avuto difficoltà anche il marito Ben Affleck, che ha sfilato con lei sul red carpet guardandola con occhi innamorati per tutto il tempo. Per la serata speciale, J-Lo ha indossato un abito impreziosito da ricami a tema zodiacali, dando un ulteriore tocco di luce con gioielli di diamanti.

Chi ha firmato il look di J-Lo

Jennifer Lopez ha sfilato sul red carpet con un abito firmato Zuhair Murad della collezione Haute Couture Autunno/Inverno 2022-2023. Impossibile non notare iricami alla base della gonna: i simboli dei segni zodiacali. Sono un riferimento alla locandina del film e a una passione della cantante, che pare abbia una certa predilezione per i temi legati all'astrologia e allo zodiaco.

Quanto costano gli orecchini

Un look da favola non può non includere anche dei gioielli da sogno. E difatti Jennifer Lopez ha puntato sui diamanti, i migliori amici delle donne. La cantante ha lasciato libero il décolleté: l'abito strapless presenta una scollatura molto ampia. In compenso, ha aggiunto un prezioso tocco di luce ai lobi con un paio di orecchini di una nota gioielleria di lusso.

Sono gli orecchini con diamanti a forma di pera Van Cleef & Arpels. Le pietre a forma di pera sono appese a un nodo fatto a sua volta di diamanti baguette più piccoli, incastonati in platino e oro bianco. Sul sito ufficiale del brand costano 214.197,63 euro.

Orecchini Van Cleef & Arpel

J-Lo indossa il brand preferito della regina

Van Cleef & Arpels è un brand molto amato negli ambienti reali. La regina Camilla possiede un braccialetto portafortuna di questo marchio da cui non si separa mai: lo indossa in tutte le occasioni, comprese quelle estremamente formali. Spiccava al suo polso questo gioiello anche durante la cerimonia di incoronazione: era l'unico tocco di colore nell'outfit total black. Ma dello stesso marchio possiede anche un paio di pendenti che valgono oltre 50 mila euro. Anche Kate Middleton si è lasciata contagiare dalla passione per questi accessori, tutti caratterizzati da un iconico motivo a forma di quadrifoglio. La principessa possiede una parure in oro giallo e madreperla da oltre 18 mila euro.