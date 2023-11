Jenna Ortega contro gli stereotipi: perché non si farà mai bionda Jenna Ortega è diventata famosa nei panni di Mercoledì Addams ma la cosa che in pochi sanno è che anche nella vita “reale” si distingue per il suo animo anti-convenzionale: ecco per quale motivo non si adeguerà mai agli stereotipi diventando bionda.

A cura di Valeria Paglionico

Jenna Ortega è tra le giovani rivelazioni del mondo del cinema: sebbene lavori nel settore fin da piccola, ha conquistato il grande pubblico solo di recente dopo aver ricoperto i panni di Mercoledì Addams, la protagonista dell'omonima serie che prossimamente tornerà su Netflix con una seconda stagione. Maxi trecce, abiti total black e zeppe: l'attrice è diventata ormai il simbolo dello stile dark e gotico e, a quanto pare, sembra non avere alcuna intenzione di rinunciare a questa sua immagine anti-convenzionale. A rivelarlo è stata lei stessa in un'intervista rilasciata ad Harper's Bazaar UK, dove ha spiegato il motivo per cui non cederà mai al fascino dei capelli biondi.

Jenna Ortega dice no ai capelli biondi

Le star amano i cambi look rivoluzionari ed estremi, li considerano un espediente semplice e rapido per rinnovare la loro immagine, attirando così le attenzioni dei media con un tocco di novità. Che si tratti di una pura strategia di marketing o semplicemente di un desiderio di trasformazione, la cosa certa è che praticamente tutte nel corso della carriera arrivano alla "fase blonde hair". Jenna Ortega si è opposta in modo deciso a questa mania e lo ha rivelato ad Harper's Bazaar UK, rivista per cui ha posato in copertina. L'attrice ha spiegato che non si farà mai bionda, preferisce tenere i capelli del suo colore naturale, il motivo? Non intende conformarsi agli standard del settore.

Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams

Perché Jenna Ortega è un'artista anti-convenzionale

"La mia carriera è stata davvero nelle mani di tantissime altre persone e non tutte facevano i miei interessi. Da bambina mi veniva sempre detto cosa avrei dovuto e cosa non avrei dovuto fare, quale strada avrei dovuto prendere, cosa sarebbe stato meglio per me, ma alla fine io sono l’unica a poterlo sapere", ha spiegato l'attrice nell'intervista. Jenna ha inoltre aggiunto che da piccola aveva pensato di diventare bionda per somigliare a Cenerentola ma è stato proprio in quel momento che ha capito di volersi ribellare alle convenzioni. Cambiando il suo aspetto avrebbe lanciato un messaggio sbagliato, come se per essere considerate più belle e più "degne" ci si debba necessariamente conformare agli stereotipi comunemente accettati. Oggi è fierissima dei traguardi raggiunti, soprattutto perché non è scesa a compromessi per conquistarli.