Jacques e Gabriella di Monaco senza mamma Charlene: per l’inverno indossano i piumini coordinati Jacques e Gabriella di Monaco hanno posato per la prima volta in compagnia dei loro fratelli illegittimi, Jazmine e Alexander, ovvero i figli che Alberto ha avuto da due relazioni prematrimoniali. Per l’occasione i principini gemelli hanno sfoggiato degli adorabili bomber coordinati.

A cura di Valeria Paglionico

I Grimaldi stanno vivendo separati dopo che Charlene si è ritrovata ad affrontare un problema di salute durante il suo ultimo viaggio in Africa. Oggi è tornata in Europa ma continua a rimanere a distanza da marito e figli (è infatti ricoverata in una clinica in Svizzera per riprendersi dalla fatica fisica e psicologica causata dall'infezione). Non sorprende, dunque, che la cartolina natalizia della dolce famiglia sia stata solo disegnata, dettaglio che ha lasciato di stucco i sudditi. Nelle ultime ore sono stati i piccoli di casa ad aver attirato le attenzioni dei media: i gemellini Jacques e Gabriella hanno posato per la prima volta in compagnia dei loro fratelli illegittimi.

I quattro figli di Alberto di Monaco posano insieme per la prima volta

Jazmin Grimaldi, la figlia 29enne che Albero di Monaco ha avuto da Tamara Rotolo, ha condiviso una foto molto originale sui social. Si tratta di un dolce ritratto di famiglia nel quale appare al fianco di Alexandre Grimaldi-Coste (il figlio nato dalla relazione del principe con Nicole Coste) e dei gemellini Jacques e Gabriella. I quattro sono nati da tre madri diverse e sono dunque fratelli illegittimi ma, nonostante ciò, sono unitissimi e affiatati. A palazzo, però, le cose non sarebbero così serene come mostrato: le ex compagne di Alberto farebbero spesso riferimento al fatto che i loro figli vengono considerati "di serie b". In questa famiglia allargata, però, Charlene avrebbe un ruolo chiave: sarebbe stata lei, infatti, ad aver fatto avvicinare il principe ai du ragazzi.

I look di Jacques e Gabriella di Monaco

Sebbene si tratti di una foto in versione casual, i principini gemelli Jacques e Gabriella sono apparsi lo stesso trendy e sofisticati. Il dettaglio che li accomuna? Per l'inverno hanno sfoggiato dei piumini coordinati. Il maschietto ha puntato sul blu, abbinando dei pantaloni della tuta a una felpa in tinta e a un giubbino-bomber smanicato. Per completare il tutto ha scelto un paio di sneakers bianche. La sorellina, invece, ha preferito una giacca a vento rosa in pieno stile princess, l'ha portata con leggings grigi, maxi t-shirt e ballerine. Insomma, anche senza Charlene i principini sono sempre impeccabili: chi curerà il loro stile in assenza della mamma?