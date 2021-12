J.Lo mostra gli addominali: la svolta di stile casual in scarponcini di pelliccia e tuta a vita bassa Jennifer Lopez ha cambiato stile: per il weekend ha deciso di lasciare nell’armadio paillettes, abiti eleganti e tacchi a spillo. Sui social si è mostrata in un’insolita versione casual con scarponcini di pelliccia e pantaloni della tuta a vita bassa che hanno rivelato gli addominali.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez è una delle dive più glamour di sempre: ogni volta che appare in pubblico riesce a lasciare tutti senza parole con il suo stile sofisticato e trendy, non esitando a mettere in risalto l'innata sensualità tra tubini aderenti, maxi scollature e spacchi vertiginosi. Siamo sempre stati abituati a vederla sui palcoscenici internazionali e sui red carpet ambiti in abiti Couture fashion e su misura ma nelle ultime ore ha cambiato radicalmente registro. Ha lasciato nell'armadio i tacchi e le paillettes, preferendo un look comodo e casual in pieno mood "Jenny from the block". Non è forse perfetta anche in questa versione?

Il look cozy di Jennifer Lopez

L'avevamo lasciata in minidress cut-out e sandali trasparenti dai vertiginosi tacchi a spillo e ora ritroviamo J.Lo in un'inedita versione casual. Al motto di "Pronta per il weekend", pare proprio che abbia lasciato spazio alla comodità. La popstar ha infatti indossato una semplice canotta bianca e dei pantaloni della tuta in tinta con i tasconi laterali e a vita bassissima, dettaglio che ha messo in mostra gli addominali scolpiti. Ha poi rinunciato ai make-up smokey eyes che sfoggia spesso sul palco, optando per un trucco abbastanza naturale. Non ha rimosso le lunghe extension e ha tenuto i capelli legati in una coda di cavallo alta.

J.Lo rilancia gli scarponcini da trekking

L'accessorio che ha fatto la differenza nell'outfit di J.Lo? Le scarpe. Niente tacchi alti, sandali griffati o dettagli scintillanti, ha indossato un paio di comodi scarponcini da trekking firmati Dsw, un modello marrone imbottito con una morbida pelliccia beige. Sebbene non siano delle calzature must, la popstar è riuscita a rivelare il loro lato fashion. In quante prenderanno esempio da lei e terranno i piedi al caldo con dei modelli simili durante le fredde giornate natalizie? A quanto pare gli scarponcini sembrano avere tutte le carte in regola per diventare le scarpe da avere in inverno.