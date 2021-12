J.Lo con sandali trasparenti e codine: il nuovo look è in pieno stile anni ’90 Jennifer Lopez è tra le star over 50 più glamour di tutti i tempi e nelle ultime ore ne ha data l’ennesima prova. Ha posato in una versione super trendy sfoggiando un look in pieno stile anni ’90 con codine e sandali trasparenti.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez potrà pure avere più di 50 anni ma a quanto pare non sente affatto il peso dell'età che avanza, tanto che addirittura riesce a fare concorrenza anche alle colleghe giovanissime grazie alla sua forma fisica mozzafiato. Di recente ha dato l'ennesima prova di non avere rivali quando si parla di bellezza e di stile. Alla vigilia del lancio del suo nuovo film Marry Me, in occasione del quale si è più volte mostrata in pubblico in abito da sposa, è diventata protagonista di un esclusivo servizio fotografico all'insegna del glamour. Il suo nuovo look? È in pieno mood anni '90 e di sicuro farà sognare tutte le fan nostalgiche.

L'abito cut-out di Jennifer Lopez

Dopo il look scintillante tempestato di cristalli e l'abito romantico ispirato a Venezia, J.Lo è riuscita ancora una volta a lasciare tutti senza fiato con il suo stile. Per uno shooting fotografico esclusivo ha seguito il trend del cut-out sfoggiando un sexy minidress verde mela ad alto carico sensuale. Si tratta di un modello con la gonna corta e drappeggiata e il corpetto con un audace taglio sul petto che ha messo in risalto sia il décolleté che gli addominali scolpiti. A renderlo ancora più glamour, i dettagli fucsia sull'orlo della gonna che hanno creato un adorabile effetto color block e i sandali col tacco a spillo e le fascette in pvc trasparente di DSW.

J.Lo con l’abito cut–out

J.Lo sfoggia la nuova acconciatura

L'avevamo lasciata con degli audaci capelli rosa Big Babool e oggi ritroviamo Jennifer Lopez con i capelli del suo colore naturale ma in versione anni '90. Ha infatti detto temporaneamente addio alle onde e alle pieghe extra lisce, questa volta ha optato per un'acconciatura in pieno stile "teen". A realizzarla è stato il suo parrucchiere di fiducia Chris Appleton, che per l'occasione ha puntato tutto su delle codine alte e laterali portate con la fila centrale. Così facendo ha esaltato non solo i lineamenti impeccabili del viso della popstar ma anche gli orecchini pendenti tempestati di brillantini. In quante prenderanno ispirazione da questo look durante le feste?