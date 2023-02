Instagram cambia idea sulla censura? Chiara Ferragni con l’intimo trasparente sostiene il Free The Nipple Chiara Ferragni è a Sanremo, ma una sua foto è diventata virale “oscurando” temporaneamente anche i preparativi per il Festival. Motivo? Il reggiseno vedo-non-vedo che sfida la censura.

A cura di Beatrice Manca

Free the nipple: da almeno un decennio attiviste, top model, attrici e centinaia di donne chiedono ai social di rimuovere la censura sui capezzoli femminili. Già, perché l'algoritmo di Instagram e Facebook permette di mostrare gli uomini a torso nudo, ma non le donne. Adesso però potrebbe arrivare la svolta: il consiglio di sorveglianza di Meta ha chiesto una revisione delle regole dell'azienda che vietano le immagini dei capezzoli femminili. Tra le star che avevano rivendicato la libertà di mostrare il corpo c'è anche Chiara Ferragni, che non ha mai fatto tabù del seno nudo.

Chiara Ferragni si prepara a Sanremo

L'imprenditrice digitale si sta preparando a un importante appuntamento: il Festival di Sanremo, dove avrà il ruolo di co-conduttrice per la prima e per l'ultima serata. L'emozione inizia a farsi sentire: prima della partenza ha coccolato i figli, che le hanno regalato dei disegni di supporto, e ha ricevuto dagli amici un piccolo kit di sopravvivenza. Ferragni è arrivata a Sanremo sfoggiando un nuovo ciondolo a tema al collo e ha mostrato ai fan il suo "angolo portafortuna". Tra prove in teatro e fitting l'influencer ha pubblicato una foto diventata virale: uno scatto in lingerie per Intimissimi.

Il completino trasparente di Chiara Ferragni

Si tratta di un completino in tulle trasparente con fiocco sotto al reggiseno, guepiere e reggicalze, che Chiara Ferragni ha indossato con le autoreggenti. Ciò che ha stupito i fan (eclissando momentaneamente perfino Sanremo) è che l'intimo è completamente trasparente e che è riuscito in qualche modo ad aggirare la censura di Instagram sul seno. Per ora Meta sta solo valutando un cambio di policy, quindi fino a nuovo ordine vale il consueto divieto di mostrare i capezzoli. Ferragni è una paladina di body positivity e ha sempre mostrato con grande libertà e consapevolezza, rispondendo a tono alle insinuazioni sessiste degli hater. Non solo: ha più volte posato in topless sostenendo la campagna Free The Nipples: il momento della svolta è finalmente vicino?