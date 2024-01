In vendita la candela al profumo del bagno di Jacob Elordi nella scena virale di Saltburn La scena della vasca da bagno di Saltburn sta spopolando su TikTok e Instagram: ora il profumo dell’acqua in cui si è immerso Jacob Elordi diventa un oggetto profumato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

La candela

Saltburn è il film cult di queste ultime festività. La pellicola prodotta e distribuita da Prime Video ha ufficialmente lanciato Jacob Elordi nell'olimpo di nuovi divi di Hollywood. Amatissimo dai brand di moda, come Bottega Veneta e Valentino, e attore in ascesa, dopo Euphoria, Elordi ha debuttato nel nuovo film di Sofia Coppola, Priscilla, che ha convinto pubblico e critica alla Mostra del Cinema di Venezia 2023. Con Saltburn di Emerald Fennell, in particolare, il 26enne è diventato noto al pubblico social per la scena della vasca: quest'atmosfera ora diventa una candela al profumo di Jacob Elordi.

Jacob Elordi

Saltburm, il bagno di Jacob Elordi diventa una candela

Cercando di non fare troppi spoiler, in Saltburn Felix (Jacob Elordi) si immerge in una vasca da bagno nella sua maxi tenuta nella quale non si limita a lavarsi (per usare un eufemismo), innescando le fantasie di Oliver (Barry Keoghan), l'altro protagonista del film noto per i suoi costumi evocativi. La bathtub scene (scena della vasca da bagno) è entrata subito in tendenza tra i video più popolari e ricreati su TikTok. Ora, il profumo dell'acqua della vasca da bagno diventa una candela profumata, oggetto che promette di diventare di culto per le fan di Elordi e del film.

Barry Keoghan in Saltburn

L'ispirazione dietro questa idea è indirettamente Gwyneth Paltrow, diventata celebre con il suo brand di wellness Goop che ha realizzato una candela al "sapore di vagina". Paltrow è ormai la regina indiscussa delle candele "particolari", visto che, negli ultimi anni, ha lanciato anche quella che richiama esplicitamente un orgasmo femminile: "This Smells Like My Orgasm". Questa volta è toccato al brand Side Hustle Vibes che ha prodotto la Jacob Elordi's Bathwater che si può acquistare su Amazon o sul Etsy tra i 25 e i 31 euro. L'oggetto è disponibile in tre aromi diversi: vaniglia, spezie e brezza marina. Questo marchio, tra le altre cose, sembra essere particolarmente attento a sfruttare la popolarità (e il presunto profumo) dei nuovi astri di Hollywood che si può racchiudere in una candela. Pochi anni fa, infatti, ès stata prodotta l'Eau De Timothée ispirata a Timothée Chalamet, altro beniamino della nuova generazione di attori.

La candela