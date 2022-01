Gwyneth Paltrow, torna la candela al profumo di vagina: è un simbolo di lotta per i diritti femminili Gwyneth Paltrow ha lanciato sul mercato una nuova candela al profumo della sua vagina. Si tratta di una limited edition creata per una buona causa: parte del ricavato delle vendite verrà usato per sostenere la lotta contro ogni forma di discriminazione di genere.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate la tanto discussa candela all'odore di vagina di Gwyneth Paltrow? Diversi anni fa il prodotto fece non poco scalpore, suscitando l'indignazione del pubblico del web, che proprio non sentiva la necessità di inebriare la propria casa con una fragranza che ricorda le parti intime femminili. Nonostante ciò, andò subito in sold-out, diventando uno dei capi must del brand della nota attrice. Oggi ne è stata prodotta una nuova limited edition e, sebbene continui a conservare lo stesso aroma, è stata realizzata per una buona causa. Come spiegato dall'imprenditrice in persona, è una sorta di simbolo per celebrare i diritti e la libertà di ogni donna.

Quanto costa la candela al profumo di vagina

La nuova candela di Gwyneth Paltrow, "Hands Off My Vagina", è stata prodotta in edizione limitata: è in cera bianca, è conservata in un vasetto total black decorato semplicemente con l'etichetta che riporta il suo nome a caratteri cubitali. È disponibile sul sito Goop al prezzo di 75 dollari, ovvero circa 66 euro, ma, come specificato dall'attrice sui social, per ogni pezzo venduto verranno donati 25 dollari (22 euro) al Reproductive Freedom Project della Fondazione ACLU, che si occupa di combattere ogni forma di discriminazione di genere.

Perché Gwyneth Paltrow ha lanciato una nuova limited edition

È stata proprio Gwyneth Paltrow a dare un profondo significato alla sua candela. Nella didascalia del video social in cui la mostra mentre brucia ha scritto: "La parola vagina ha molto potere. Eppure, c'è sempre bisogno di ricordare: Giù le mani. Giù le mani dalle nostre vagine in qualsiasi contesto in cui non siano invitate. I tuoi organi riproduttivi sono una tua scelta. In onore dell'anniversario della Roe contro Wade il 22 gennaio, Goop donerà 25 dollari dalla vendita di ogni candela in edizione limitata al Reproductive Freedom Project della Fondazione ACLU, che si occupa di proteggere i nostri diritti e le nostre libertà fondamentali". Insomma, sebbene si tratti di un prodotto controverso e originale, questa volta è stato lanciato sul mercato per sostenere una buona causa.