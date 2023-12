Il significato dei costumi di Saltburn: c’è un messaggio nascosto nei ricami sulla giacca di Oliver Felix e Oliver di “Saltburn” non potrebbero essere più diversi caratterialmente e nel vestire. I look sono stati studiati per riflettere questa differenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Saltburn è il film del momento, uscito su Prime Video da pochi giorni e immediatamente diventato virale sui social, dove non si parla d'altro. Il film è stato girato a Oxford e in una tenuta del Northamptonshire: la residenza Saltburn, che dà il nome alla pellicola, è Drayton House, mai utilizzata in passato per riprese cinematografiche. La storia è ambientata nei primi anni Duemila e vede protagonisti i due adolescenti Felix e Oliver (interpretati da Jacob Elordi e Barry Keoghan). Sono due ragazzi molto diversi per carattere ed estrazione sociale: queste differenze li trascineranno in una spirale di bugie, ossessioni, manipolazioni, violenza. La loro diversità viene comunicata anche attraverso i costumi del film.

Il significato dei costumi del film

Se sulla fotografia si è lavorato sul contrasto in termini di chiaroscuro, ombre e luci, per i costumi si è cercato ugualmente di rendere la differenza tra i due personaggi, il loro diverso status sociale, ma attraverso i vestiti. L'abbigliamento realizzato dalla costumista Sophie Canale (che ha lavorato anche sui costumi di Bridgerton) mescola alto e basso.

"Questo film è ambientato solo 15 anni fa, ma abbiamo dovuto trattarlo come un dramma in costume" ha affermato a Vogue la regista Emerald Fennell. Ecco quindi spuntare tutto ciò che era in voga nei Duemila: i piercing, i braccialetti dell'amicizia, le magliette con le scritte, le perline. Da un lato Sophie Canale si è ritrovata a lavorare con le principali Case di moda contemporanee, riportando a galla gli elementi più caratteristici delle tendenze degli anni Duemila. Dall'altro, ha avuto come punti di riferimento negozi vintage e dell'usato. Le ricerche si sono concentrate soprattutto su marchi britannici in voga 20 anni fa: Jane Norman, Jack Wills, Kookaï.

Ma la cosa più importante che Canale ha fatto, secondo la regista Emerald Fennell, è stata approfondire il mondo interiore di ciascun personaggio. Ha spiegato:

Credo sempre che i vestiti siano un enorme strumento di narrazione. C’è così tanto sul modo in cui ci vestiamo che inconsciamente emette piccoli segnali, che lo vogliamo o no. Così ogni maglietta, ogni tonalità, ogni bottone è stato scelto con la stessa attenzione delle parole. Sophie era assolutamente meravigliosa nel far emergere quel livello più profondo di ogni dettaglio d'epoca.

Perché Barry Keoghan cambia stile

Barry Keoghan ha effettuato più di 60 cambi d'abito durante il film ed è stato difficile reperire questa grossa quantità di vestiti dei primi anni Duemila, il periodo in cui è ambientata la storia. La costumista ha spiegato:

I vestiti del 2006 e del 2007 non sono nelle sartorie. Sono ancora nei guardaroba delle persone o nei negozi di beneficenza.

Il suo look è quello che palesemente attraversa la più grande evoluzione, una trasformazione che così ha spiegato la costumista:

Quando inizialmente si vede Oliver a Oxford, volevamo che si distinguesse da tutti gli altri. Sta entrando in un mondo nuovo, un mondo che non si aspettava di vedere. Quindi eccolo lì in giacca e cravatta che si sente leggermente imbarazzato e confuso. Poi, non appena viene accettato nel gruppo di Felix, si inserisce lentamente nel modo in cui loro si vestono. Ma è ancora un po’ fuori posto, non lo capisce del tutto e non gli sta molto bene. Quando arriva a Saltburn, tutti sono stilisticamente avventurosi, mentre lui è piuttosto semplice, il che lo rende automaticamente strano.

Cosa indossa Jacob Elordi

Più facile è stato lavorare sui costumi di Jacob Elordi, che appartenendo a un'altra classe sociale indossa tutt'altri capi, ovviamente griffati. Lo stesso vale per i look di sua madre e sua sorella. Canale ha collaborato con grandi Maison, come ha raccontato lei stessa:

Abbiamo abiti di Christopher Kane del 2006, Chanel ci ha prestato i costumi del periodo, abbiamo lavorato con Dior e Valentino e Burberry ha realizzato abiti per Felix.

Felix è l'opposto di Oliver:

Felix è costantemente stupendo, anche quando si rilassa. Il suo stile si ispira un po’ al principe Harry quando aveva l’età del personaggio: i jeans larghi, le camicie di lino, gli scolli a V, le magliette da rugby. È molto a suo agio nella sua pelle.

Il significato del look di Oliver alla festa

Alla fatidica festa in maschera dove si va a delineare inesorabilmente il destino di tutti i personaggi, Oliver indossa delle corna e una giacca bianca riccamente decorata. Per realizzarla, la costumista si è fatta aiutare da sua cognata, che è un'illustratrice e che ha lavorato al disegno e al ricamo. Nel dettaglio ha descritto questo capo a British Vogue:

Ci siamo ispirati al folklore britannico e in quel capo puoi vedere foglie di quercia e ghiande, che in realtà compaiono spesso nelle uniformi militari e sono simboli di potere e vittoria. Ci sono anche delle falene ricamate all'interno di quel motivo, che si collega all'idea di Oliver che è una falena attratta dalla fiamma. Ha una falena anche sulla sua collana.