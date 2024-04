Chi sono le 100 persone più influenti del mondo: nella classifica del Time anche due stilisti

video suggerito

Anche la moda si guadagna due nomi nella classifica delle persone più influenti. A modellare l'attualità con la loro visione creativa Jonathan Anderson e Tory Burch.

A cura di Annachiara Gaggino

Jonathan Anderson e Tory Burch

Il Times inserisce anche due stilisti nella lista delle persone più influenti del 2024. Assieme a personalità come Dua Lipa, Yulia Navalnaya, Elliot Page, Giorgia Meloni e Sofia Coppola anche Tory Burch e Jonathan Anderson. Come ogni anno la rivista statunitense stila l'elenco delle persone più influenti del mondo, una tradizione che risale al 1923, quando il magazine si propose lo scopo di fornire una panoramica sulla realtà e sugli eventi del momento. Un modo per fotografare l'attualità non solo mediante le notizie, ma anche attraverso ritratti di persone che contribuiscono a modellare il mondo e condizionare la realtà.

Jonathan Anderson

Jonathan Anderson, il designer del futuro

Nato nel 1984 a Magherafelt, nell'Irlanda del Nord ha conquistato il pubblico grazie al suo approccio innovativo alla moda. Dopo il suo debutto da Prada, ha dato vita al suo marchio JW Anderson, famoso per le collezioni unisex, facendosi notare per il suo stile audace e avanguardista. Grazie a un'estetica che va oltre le convenzioni di genere è stato nominato direttore creativo di Loewe nel 2013, portando la sua visione creativa nei classici del brand spagnolo. "Ciò che fa da JW Anderson e Loewe è una moda che appartiene a tutti noi, ora e in futuro", ha scritto Luca Guadagnino.

Tory Burch

Tory Burch, la stilista filatropa

Nata in Pennsylvania nel 1966, lancia il suo brand nel 2004. Imprenditrice e filantropa, prima di fondare il suo marchio ha lavorate in diverse Maison dove ha potuto definire lo stile che ha poi concretizzato nella sua linea omonima, un'estetica che riesce a mixare classico e moderno. La stilista è anche attiva nell'ambito della beneficienza e nel 2009 ha dato vita all'organizzazione senza scopo di lucro che aiuta le donne imprenditrici con programmi di istruzione e supporto finanziario. "Ciò che più mi ha colpito di Tory è la sua sincerità nel volere che le donne abbiano successo", ha commentato Naomi Watts.