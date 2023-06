Ilary Blasi pronta per la finale dell’Isola dei Famosi: si allena con il crop top colorato Mancano poche ore alla finale dell’Isola dei Famosi e la conduttrice Ilary Blasi mostra sui social come si sta preparando, tra palestra e lavoro.

A cura di Beatrice Manca

Mancano poche ore all'ultima puntata dell'Isola dei Famosi: sui social si rincorrono i pronostici sul possibile vincitore (qui trovate qualche anticipazione) del reality show di Mediaset. I naufraghi finalisti sono Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Luca Vetrone e Alessandra Drusian e su di loro incombe anche l'incognita maltempo. In attesa di scoprire l'esito del televoto, la conduttrice Ilary Blasi si prepara per questo appuntamento speciale con una sessione di "allenamento pre puntata".

L'evoluzione di stile di Ilary Blasi

Non ci sarebbe l'Isola senza Ilary Blasi: nel corso delle dieci puntate la conduttrice ha mostrato la verve che la contraddistingue, dosando ironia e una certa dose di fermezza. Ilary Blasi è tornata al timone dello show quest'anno dopo mesi molto turbolenti: la fine della storia con Francesco Totti e una nuova relazione con l'imprenditore Bastian Muller. Anche i look scelti nel corso delle serate riflettevano questo cambiamento: nella prima puntata Ilary Blasi ha stupito tutti con un nuovo taglio di capelli e la frangetta, per poi proseguire con un guardaroba all'insegna del bianco e del nero. Essenziale, ma mai scontato, seguendo ogni sfumatura della sua personalità: elegante in total white, audace con il top ‘con le spine‘, sensuale con il maxispacco laterale. Come ci stupirà per l'ultima puntata?

Ilary Blasi prima della finale dell’Isola

L'allenamento pre puntata di Ilary Blasi

A poche ore dall'inizio della diretta, la conduttrice ha condiviso due foto nelle storie di Instagram che la ritraggono mentre si prepara allo show. In una indossa una gonna a tubo bianca e una t-shirt bianca e, a giudicare dalla cartellina in mano, potrebbe essere stata scattata proprio negli studi di Mediaset. Nell'altra invece si trova in palestra, seduta su un tappetino, con i capelli raccolti in una coda.

L’allenamento pre puntata di Ilary Blasi

Per "l'allenamento pre puntata", come scrive nella foto, indossa un top reggiseno sportivo colorato e un paio di shorts neri con i profili bianchi. Come ci stupirà stasera? Probabilmente seguirà la linea del bianco e nero ma con un dettaglio prezioso e scintillante. Come sempre, ad assisterla, ci saranno le fidate stylist Elena Paleari e Silvia Giacò e scommettiamo che la conduttrice vorrà chiudere la stagione con un look indimenticabile!