La finale dell’Isola dei famosi 2023 del 19 giugno, le anticipazioni: sorprese, prove e televoto flash Le anticipazioni dell’ultima puntata dell’Isola dei famosi 2023, in onda lunedì 19 giugno. La finale incoronerà il vincitore del reality condotto da Ilary Blasi, con Enrico Papi, Vladimir Luxuria e Alvin. I naufraghi finalisti sono Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Luca Vetrone e Alessandra Drusian.

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 19 giugno andrà in onda su Canale5 la finale dell'Isola dei famosi 2023. Il reality condotto da Ilary Blasi, con gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria e l'inviato Alvin, è giunto all'ultima puntata. È arrivato il momento di incoronare il vincitore tra i finalisti Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Luca Vetrone e Alessandra Drusian. Le anticipazioni su come si svolgerà la finale dell'Isola dei famosi 2023.

Chi vincerà l'Isola dei famosi 2023 e il montepremi di 100 mila euro

Vediamo come si svolgerà la finale dell'Isola dei famosi 2023, in onda lunedì 19 giugno. La puntata avrà inizio con una sorpresa per i naufraghi e un verdetto importante. Da una parte Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia e Luca Vetrone scopriranno di dover gareggiare con un'altra concorrente, che loro ritengono sia stata eliminata e invece è ancora in gara. Stiamo parlando di Alessandra Drusian, che attualmente si trova da sola sull'Ultima Spaggia. Poi, spazio al primo verdetto del televoto. Un naufrago tra Cristina Scuccia e Luca Vetrone, infatti, dovrà abbandonare subito la Palapa. Spetterà ai telespettatori decidere chi salvare, esprimendo il proprio voto tramite l'app di Mediaset Infinity, il sito ufficiale dell'Isola dei famosi, smart tv o SMS. Dopo questo primo verdetto, i naufraghi rimasti in gara dovranno affrontare una serie di prove e di televoti flash, che poi porteranno a incoronare il vincitore della diciassettesima edizione dell’Isola dei famosi. Il primo classificato si aggiudicherà il montepremi di 100.000 euro.

Le sorprese per i finalisti dell'Isola 2023

Come è accaduto anche nelle passate edizioni dell'Isola dei famosi, le prove e le sfide al televoto non saranno gli unici momenti a cui gli spettatori assisteranno. Le anticipazioni ufficiali, infatti, svelano che i concorrenti riceveranno delle visite dai loro cari, dunque potranno riabbracciare le persone che amano direttamente in Honduras.