Televoto Isola dei famosi 2023: come si votano i concorrenti Con la ripartenza dell’Isola dei Famosi, torna la possibilità per il pubblico di decidere chi eliminare, possibile attraverso quattro modalità differenti. Ecco come votare.

A cura di Andrea Parrella

L'Isola dei Famosi 2023 è partita e anche quest'anno, per i telespettatori del programma, sarà possibile decidere chi tra i concorrenti in nomination deve abbandonare il programma, chi si salva e chi vince il programma. Per votare è possibile usare diverse modalità:

App Mediaset Infinity

Sito web del programma

Smart Tv

SMS

Voto tramite app Mediaset Infinity

L'app Mediaset Infinity è disponibile al download gratuito su Google Play Store per gli smartphone Android e App Store per gli iPhone. Possono votare gli utenti che registrano un nuovo account Mediaset Infinity, operazione gratuita. Ciascun utente ha a disposizione fino a un massimo di: un voto per ogni televoto di durata inferiore alle 24 ore, 3 voti per ogni televoto di durata superiore alle 24 ore, 50 voti settimanali.

Voto tramite sito internet

Tra le possibilità di televoto dell'Isola dei Famosi c'è sicuramente la votazione tramite il sito ufficiale del reality. Per il voto tramite computer occorre collegarsi al portale isola.mediaset.it, e da qui selezionare la voce "Televoto" dal menu. Si viene reindirizzati in una nuova pagina, dove sotto l’intestazione Chi vuoi eliminare compariranno le foto dei naufraghi in nomination.

Voto tramite Smart Tv

Inoltre è possibile votare a L’Isola dei Famosi 2023 anche tramite Smart TV o decoder abilitati. Così come per i precedenti metodi, il sistema richiede la creazione di un account sulla piattaforma Mediaset Infinity e l’aver compiuto almeno 18 anni. Ecco la lista degli Smart TV e Decoder abilitati a Mediaset Infinity:

TV Samsung (dal 2011 ad oggi)

TV LG (dal 2013 ad oggi)

TV Sony (dal 2019 ad oggi)

TV Philips (dal 2019 ad oggi)

TV Panasonic (dal 2019 ad oggi)

TV Hisense (dal 2020 ad oggi)

TV Telefunken (dal 2019 ad oggi)

TV Toshiba (dal 2019 ad oggi)

TV Hitachi (dal 2019 ad oggi)

TV JVC (dal 2019 ad oggi)

TV Schaub Lorenz (dal 2020 ad oggi)

TV Finlux (dal 2020 ad oggi)

Decoder e Set top box (Strong, ADB)

Decoder Sky Q

Voto tramite SMS

Infine il tradizionale televoto tramite telefonia mobile. Chi lo desidera può votare per l’eliminazione o il salvataggio di un naufrago de L’Isola dei Famosi 2023 inviando un SMS al numero 477.000.2 al costo di 0,16 euro e scrivendo nel testo del messaggio il codice o il nome del concorrente prescelto. La tariffa rimane la stessa per tutti i principali operatori di telefonia. Poco dopo l’invio dell’SMS, se ne riceve un altro di conferma dell’avvenuta votazione: è in questo momento che l’utente riceve l’addebito dei 16 centesimi sul conto telefonico (in caso di abbonamento) o sul traffico disponibile (in caso di carta ricaricabile).