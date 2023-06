Finale Isola 2023, Alvin preoccupato: “Previsioni meteo catastrofiche, incrociamo le dita” Il maltempo incombe sulla finale dell’Isola dei famosi 2023, prevista per lunedì 19 giugno. Nel corso di una diretta Instagram, Alvin ha parlato di “previsioni catastrofiche”.

La finale dell'Isola dei famosi 2023 andrà in onda lunedì 19 giugno. A quanto pare, però, il maltempo potrebbe giocare brutti scherzi. Alvin, in queste ore, ha spiegato che le previsioni meteo non sono affatto rassicuranti: "Incrociamo le dita". In passato, è accaduto che la diretta saltasse per via del maltempo, costringendo la rete a concludere la puntata prima del previsto. Per il momento, però, non si ipotizzano problemi di questo genere.

Sulla finale dell'Isola dei famosi 2023 incombe il maltempo

Alvin ha realizzato una diretta di pochi minuti su Instagram. L'inviato dell'Isola dei famosi 2023 si è concesso una chiacchierata con i suoi follower mentre faceva colazione, poco prima che iniziassero le prove per la finale del reality. Così, ha confidato la sua preoccupazione per le previsioni meteo:

Domani la finale, oggi le prove della finale. Però, le previsioni non sono per niente belle. Oggi sta iniziando già a essere nuvoloso, c'è mare grosso. Le previsioni per domani non sono buone. Quindi ci stiamo preparando per questo. Dopo due mesi e mezzo che siamo qua e ne abbiamo vissute di ogni, anche molto brutte, facciamo la finale col sole? No. Poi, non è detta l'ultima parola, ma le previsioni sono catastrofiche. Quindi vedremo, sarà un'avventura anche domani, come ogni giorno. Non vediamo l'ora. La diretta della finale sarà una diretta importante, piena di emozioni, ancora più delle altre dirette. Anche perché è l'ultima, è finita questa avventura.

Come stanno i finalisti dell'Isola dei famosi 2023

Alcuni utenti gli hanno chiesto come stiano i finalisti dell'Isola dei famosi 2023 Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Luca Vetrone e Alessandra Drusian. Alvin ha fatto sapere:

I ragazzi sono tranquilli perché ancora il tempo non è cambiato. Sta iniziando ad arrivare la perturbazione prevista e quindi vedremo […] Vedete? Il cielo inizia a essere velato, poco invitante. Se potessi farei la danza contro la pioggia. Come sto? Sto bene, ma diciamo che dopo due mesi e mezzo inizio ad avvertire un po' di stanchezza psicofisica, però andiamo avanti come dei treni. Non ci ferma niente e nessuno.

