Ilary Blasi in viaggio veste griffata: quanto costa la nuova giacca bicolor Ilary Blasi è alle prese con la nuova edizione de L’isola de famosi e la cosa la costringe a spostarsi ogni settimana da Roma a Milano. Durante i suoi viaggi non rinuncia alle griffe e sfoggia capi che valgono una fortuna.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: è alle prese con una nuova edizione de L'isola dei famosi e ogni settimana incanta il pubblico di Canale 5 tra abiti tempestati di cristalli e completi colorati che mettono in risalto la sua silhouette. Sebbene gli studi Mediaset si trovino a Milano, ha deciso di non trasferirsi in Lombardia (almeno per qualche mese), ha preferit rimanere vicina alla famiglia. La cosa la costringe a spostarsi due volte alla settimana in treno ma, nonostante le numerose ore di viaggio, sembra non avere alcuna intenzione di rinunciare al lusso: ecco quanto vale la nuova giacca che ha sfoggiato sui social.

I viaggi griffati di Ilary Blasi

Ilary Blasi non ha mai nascosto la sua passione per il lusso, anzi, non perde occasione per mostrare le chicche griffate che fanno parte del suo armadio. Non si tratta di un guizzo che si concede semplicemente quando è sul palco, anche nella quotidianità sfoggia capi firmati che il più delle volte valgono una fortuna. Dopo essersi mostrata in treno in total Chanel di ritorno da una delle puntate de L'isola, nelle ultime ore ci è "ricascata" ancora e per il viaggio di ritorno a casa ha indossato un nuovo look griffato con una giacca logata super trendy.

Ilary Blasi in Celine

Ilary Blasi indossa la giacca col logo

Ilary Blasi si è lasciata immortalare nella stazione di Milano sullo sfondo di un treno Alta Velocità mentre tornava a casa dopo una delle dirette de L'isola e la cosa particolare è che ha fatto un primo piano sulla sua nuova giacca. Si tratta di un modello sportivo e bicolor in stile college americano, è firmato Celine ed è caratterizzato da maniche nere a contrasto con la schiena color senape, sulla quale risalta il maxi logo borchiato della Maison. Quanto costa? Sul web non è disponibile la stessa versione ma solo delle varianti simili. Sul sito ufficiale del brand una giacca di due colori con la maxi C sulla schiena viene venduta a 2.200 euro, mentre gli e-commerce di moda vintage di lusso propongono un modello identico ma di diversi colori a 4.200 dollari (quasi 4.000 euro).