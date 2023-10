Ilary Blasi in Turchia: di giorno col velo nella moschea, di sera è trendy in abito cut-out Ilary Blasi è volata in Turchia: sta facendo la turista tra affascinanti moschee e locali glamour. Quasi certamente è col compagno Bastian Muller.

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi appena può ama ritagliarsi del tempo per viaggiare. Questa è una passione che ha in comune col nuovo compagno, difatti proprio con Bastian Muller nell'ultimo periodo ha fatto diverse vacanze alla scoperta di posti nuovi. La conduttrice, che per il momento non ha impegni in tv, è volata per il weekend in Turchia. Sulla presenza dell'imprenditore tedesco è mistero, ma tutto fa pensare che a Istanbul ci sia anche lui.

Ilary Blasi vola in Turchia

Nella classifica dei posti da visitare assolutamente nel 2024 c'è anche la Turchia. Ilary Blasi è volata proprio lì per il fine settimana, godendosi le bellezze di questa terra e facendo un po' la turista tra le strade, i mercati, i locali e i monumenti del posto. La conduttrice ama perdersi in luoghi nuovi e nell'ultimo periodo si è concessa diverse vacanze, più o meno lunghe.

Spesso si reca in Germania, la terra d'origine del fidanzato, che l'ha portata anche alla scoperta del famoso Oktoberfest (rigorosamente in abiti tradizionali locali). I due si sono concessi anche una romantica fuga d'amore a Parigi mentre questa estate sono stati in Brasile. Ora si stanno muovendo in Turchia, lasciandosi affascinare dalle bellezze di Istanbul.

I look di Ilary Blasi in vacanza

Ilary Blasi è in compagnia del fidanzato in Turchia? Non lo ha specificato, ma sta comunque aggiornando sui social fan e follower di tutti i suoi spostamenti. Potrebbe essere proprio Bastian Muller a farle da accompagnatore…e da fotografo ufficiale! La conduttrice ha condiviso diversi scatti. Ha visitato la famosa Moschea Blu di Istanbul e ovviamente è entrata a capo coperto, indossando il velo in forma di rispetto, trattandosi di un luogo sacro.

La serata ha dato libero sfogo alla sua vena più trendy, sfoggiando un sexy look colorato: abito verde asimmetrico con maxi spacco e dettaglio cut out. Lo ha abbinato a un paio di sandali dello stesso colore, aggiungendo poi l'immancabile dettaglio griffato: una pochette argentata firmata Saint Laurent. Per dare un tocco di luce ha impreziosito il look con un paio di maxi orecchini d'oro, messi ancora di più in risalto dall'acconciatura a capelli raccolti, una coda di cavallo alta.