Ilary Blasi ha una nuova borsa griffata: costa quasi 6mila euro e si abbina al mollettone Ilary Blasi è molto attiva sui social ed è proprio lì che di recente ha mostrato la nuova borsa entrata a far parte della sua collezione: ecco chi l’ha firmata e quanto costa. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è tornata in tv con un programma tutto suo, si intitola The Couple ed è una versione "rivisitata" del Grande Fratello. Sul palco appare sempre super sofisticata tra look monocromatici e tacchi a spillo ma nella quotidianità lascia spazio alla comodità e a dimostrarlo sono le numerose Stories "casalinghe" che posta sui social. Nelle ultime ore è tornata a intrattenere i fan sul suo profilo ma con una chicca glamour che non è passata inosservata agli appassionati di moda. La conduttrice ha una nuova borsa di lusso che è entrata a far parte della sua collezione: ecco chi l'ha firmata e quanto costa.

Chi ha firmato la nuova borsa di Ilary Blasi

Non è una novità che i brand e i rivenditori di lusso facciano a gara per vestire e regalare capi a Ilary Blasi ma l'ultimo accessorio che ha ricevuto a casa è davvero l'oggetto del desiderio dei fashion addicted.

Il marketplace La Campana, specializzato in moda vintage firmata Chanel, le ha inviato un'adorabile borsetta che è entrata a far parte della famosa collezione di bag griffate della conduttrice. Dopo essersi mostrata alle prese con lo spacchettamento di una scatola firmata Chanel, ha rivelato una rara Flapbag, la classica tracolla in pelle trapuntata declinata in bordeaux e con la fibbia gold a forma di doppia C. Quanto costa? Disponibile sugli e-commerce fashion solo in versione vintage, viene venduta al prezzo di 5.800 euro.

Il ritorno del mollettone anni '90

Gli accessori griffati di Ilary Blasi non sono finiti qui. Per mostrare la nuova borsa ha posato di spalle in versione casual, ovvero con indosso un paio di jeans aderenti e un body di lana nero, ma tenendo i capelli legati in un mezzo raccolto con un fermaglio di Chanel.

Ricordate i mollettoni in stile anni '90? A quanto pare sono tornati in voga e le grandi Maison come Chanel li hanno proposti in versione logata. Insomma, Ilary è sempre sul pezzo quando si parla di stile e non delude mai le aspettative dei fan che amano i suoi look. Scommettiamo che borsa e mollettone coordinati diventeranno il must di stagione?

