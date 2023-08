Ilary Blasi con la tuta cut-out tricolore: è Bellissima con la tuta “rubata” ad Annalisa Sexy look per Ilary Blasi, volata in Sardegna col compagno Bastian Muller. Ha “rubato” la tutina aderente ad Annalisa.

A cura di Giusy Dente

Proseguono in Sardegna le vacanze di Ilary Blasi e proseguono col compagno Bastin Muller. Archiviati gli impegni di lavoro con L'Isola dei Famosi e in attesa di conoscere i prossimi progetti televisivi, Ilary Blasi ha deciso di godersi spensierata l'estate col fidanzato. Secondo indiscrezioni la conduttrice non sarebbe stata confermata a Mediaset, dunque non dovrebbe essere lei al timone della prossima edizione del reality. La frequentazione della coppia va avanti a gonfie vele e i due stanno trascorrendo insieme più tempo possibile. A luglio sono fuggiti all'estero: sono volati in Brasile dove hanno trascorso diversi giorni godendosi le spiagge locali. Adesso hanno puntato su una rinomata località balneare italiana.

Ilary Blasi in vacanza con Bastian Muller

Mentre Francesco Totti si gode l'estate con Noemi Bocchi, Ilary Blasi fa altrettanto con Bastin Muller. Ora la coppia è volata in Sardegna: arrivano da lì le immagini della vacanza condivise sui social dalla conduttrice. La 42enne prima si è goduta in barca le bellezza dell'Isola Cavallo, un paradiso situato tra Corsica e Sardegna, in acque francesi. Qui si è fermata a La Ferme, un noto ristorante con vista spettacolare sul mare. La serata è proseguita in Costa Smeralda, all'insegna della musica con un sexy look che non è passato inosservato.

in foto: tuta Saint Laurent

Ilary Blasi fan delle catsuit

Le catsuit sono il must have del momento, il capo irrinunciabile per le celebrities e immancabile anche nel guardaroba delle vacanze. Da quelle total black in stile Catwoman (le preferite di Giulia Salemi) a quelle impreziosite da dettagli scintillanti (l'ha sfoggiata Valentina Ferragni al compleanno) fino a quelle con strategici tagli cut out (come quella di Chiara Ferragni), ce n'è per tutti i gusti. Sono amatissime perché fasciano il corpo, sono comode ma al tempo stesso femminili e si prestano a tanti abbinamenti diversi.

Ilary Blasi in Saint Laurent

Ilary Blasi in questi mesi ha più volte propoto look all'insegna delle tutine: quella fucsia in perfetto stile Barbie, quella nude allo show di Vladimir Luxuria. Per la serata danzante col fidanzato, ha puntato su un modello griffato. Si tratta di una tuta strapless di Saint Laurent nera, ma con fasce colorate: una rossa che copre il seno e una bianca sulla pancia. Frontalmente sono riportate le tre iniziali della Maison, in oro. Il modello online è venduto a circa 2000 euro. Capelli sciolti e trucco nude per la conduttrice.

Annalisa in Saint Laurent

Chi ha indossato la tuta di Ilary Blasi

Forse a qualcuno la tuta di Ilary Blasi è risultata "familiare". Lo stesso modello griffatio, infatti, è stato sfoggiato anche da un'altra donna dallo stile iconico, molto amata. Annalisa ha indossato lo stesso modello nel video di Bellissima.