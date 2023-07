Ilary Blasi con la tutina pink per vedere Barbie: le sue stylist sono le figlie Chanel e Isabel Ilary Blasi è tornata a Roma dopo settimane di vacanza e ha approfittato della “reunion” con le figlie per andare a vedere il film Barbie. A curarle il look per l’occasione sono state proprio Chanel e Isabel Totti: ecco il risultato finale.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è tornata a Roma dopo aver trascorso diverse settimane in vacanza: è stata prima in Brasile col fidanzato Bastian Muller, poi in una location "segreta" con la sorella Melory e le amiche. Certo, non è stato semplice per lei riprendere la normale quotidianità "cittadina" ma, rimanendo lo stesso in ferie, ha avuto la possibilità di godersi il totale relax. Ieri sera, ad esempio, ha approfittato della "reunion" con le figlie per andata al cinema a vedere Barbie, il film più chiacchierato del momento. A curare il suo stile sono state proprio Chanel e Isabel Totti: si sono trasformate in stylist per una sera e hanno mostrato il risultato finale sui social.

Ilary Blasi con la catsuit fucsia

Quale migliore occasione della visione del film Barbie per sfoggiare un look total pink? Ilary Blasi ha chiesto alle figlie Chanel e Isabel di curare il suo stile, affidandosi totalmente a loro prima di uscire di casa.

Gli abiti pink di Ilary Blasi

Ha messo a disposizione un lungo tubino, un minidress e una catsuit, tutte in fucsia fluo, ma alla fine le ragazze hanno scelto per lei la tutina aderentissima e fasciante, un modello con scollatura generosa e spalle scoperte. Si sono occupate anche del make-up, hanno truccato personalmente la mamma con blush, fondotinta, ombretto rosa e una marcata linea di eye-liner, mettendo tutto in risalto con una fascia nera che ha tirato i capelli della conduttrice all'indietro.

Ilary con la catsuit total pink

"Fuori di testa": Ilary Blasi commenta il look scelto dalle figlie

Come ha commentato Ilary l'esperienza da stylist delle figlie? Scrivendo semplicemente "Fuori di testa" nella didascalia della foto con cui ha mostrato il risultato finale.

Ilary si fa truccare dalle figlie

Coloro che successivamente si sono chiesti se la conduttrice fosse andata davvero a vedere il film in versione total pink hanno ricevuto la risposta da Chanel Totti, che una volta uscita dal cinema ha immortalato la mamma con t-shirt nera e pantaloni marroni dai dettagli cut-out sui fianchi. Nella didascalia ha poi scritto "Tranquilli ragazzi, non l'ho più fatta uscire così". Quante sono le mamme che si affiderebbero totalmente al gusto delle figlie per un evento glamour?