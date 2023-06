Ilary Blasi a Mirabilandia con Isabel: veste casual ma non rinuncia agli accessori griffati Ilary Blasi è partita alla volta di Riccione per passare la giornata a Mirabilandia con la figlia Isabel Totti. Ha puntato su un look casual in beige e nero ma non ha rinunciato alle griffe.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è tornata in tv con una nuova edizione de L'isola dei famosi ma, nonostante i mille impegni legati alla trasmissione, trova sempre del tempo libero da dedicare ai figli. Ha approfittato del ponte del 2 giugno per fare un dolce regalo alla piccola di casa, la terzogenita Isabel Totti: questa mattina è partita alla volta di Riccione e l'ha portata a Mirabilandia. Le due si sono immortalate abbracciate fuori il noto parto divertimenti, dando vita a un adorabile quadretto mamma-figlia. La conduttrice per l'occasione ha abbandonato tacchi e abiti da sera e si è vestita casual.

I look casual di Ilary e Isabel

L'avevamo lasciata in total black con dei vertiginosi tacchi di cristallo a L'isola dei famosi, oggi ritroviamo Ilary Blasi a Mirabilandia con la figlia in una versione molto più comoda. Ha indossato un paio di pantaloni baggy in beige, in modello a vita alta e con gli elastici alle caviglie, completando il tutto con un semplice crop top nero che ha lasciato intravedere appena gli addominali scolpiti. Anche Isabel non è stata da meno in fatto di stile, apparendo adorabile con shorts e cappellino in denim, canotta bianca e sneakers in tinta portate con i calzettoni a vista.

Ilary con marsupio Chanel, stivali Celine

Quanto valgono gli accessori griffati di Ilary Blasi

Nelle Stories postate sui social Ilary ha portato l'attenzione dei fan sui suoi amati accessori griffati che hanno aggiunto un tocco iper lussuoso al look casual. Ha abbinato il completo nero e beige a un paio di anfibi Celine in nylon e pelle lucida, un modello con la suola spessa e il logo in vista sul tallone. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison costano 820 euro. Non potevano mancare, poi, delle chicche Chanel, il suo brand preferito, dal marsupio vintage in pelle martellata (prezzo sugli e-commerce di moda usata 1.000 euro) agli occhiali da sole con la montatura doppia e bianca (440 euro). In vacanza con lei e Isabel ci sarà anche Bastian Muller?

