Ilary Blasi a L’isola dei famosi in viola e lilla: i pantaloni a vita altissima sono a effetto bustier Ilary Blasi è stata ancora una volta la protagonista indiscussa della nuova puntata de L’isola dei famosi. Oltre a sfidare la scaramanzia in viola, ha anche lanciato il capo must del momento: i pantaloni a vita altissima a effetto bustier.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera, lunedì 23 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'isola dei famosi, il reality di Canale 5 dedicato ai personaggi più o meno noti dello spettacolo che per qualche settimana si trasformano in naufraghi sulle spiagge deserte dell'Honduras. Al di là dei vip che sono volati oltreoceano, la protagonista indiscussa del programma è la "padrona di casa" Ilary Blasi, che settimana dopo settimana riesce sempre a lasciare il pubblico senza fiato con i suoi look trendy, esuberanti e scintillanti. Completi di cristalli, abiti seconda pelle in tinte vitaminiche, look da "Barbie girl": sul palco si è sempre distinta per audacia e originalità. Per la diretta di ieri non solo ha cambiato hair look ma ha anche sfoggiato per la prima volta un paio di pantaloni a vita altissima.

Il look viola e lilla di Ilary Blasi

Per la puntata de L'isola andata in onda ieri sera su Canale 5 Ilary Blasi ha puntato sui toni del viola e del lilla, sfidando ancora una volta la scaramanzia secondo cui in tv queste nuance vanno evitate. Ha abbinato un micro crop top strapless color lavanda di Alice + Olivia a un paio di pantaloni che si preannunciano un vero e proprio must di stagione. Sono firmati Ramzen, sono realizzati in prezioso mikado di seta italiana e sono contraddistinti da un'ampia gamba a campana e una cintura altissima effetto bustier. Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 1.920 euro. A completare il tutto non poteva mancare un dettaglio scintillante: una collana choker tempestata di cristalli coordinata all'outfit di Love Me Foreva.

I pantaloni di Ramzen

Ilary Blasi cambia hair look

Se in un'edizione passata del GF Vip Ilary Blasi sorprendeva il pubblico con una parrucca (e un hair look diverso) in ogni puntata, a L'isola dei famosi preferisce non osare troppo. È quasi sempre rimasta fedele alle acconciature sciolte e, fatta eccezione per una lunghissima coda di cavallo, ha spaziato tra capelli lisci effetto liquid hair e onde sbarazzine. Ieri però ha cambiato stile e ha puntato tutto su uno chignon tiratissimo, così da mettere in risalto sia il trucco coordinato all'outfit sui toni del viola che il choker scintillante che portava al collo. A questo punto, dunque, non resta che aspettare qualche giorno per scoprire la nuova "trovata di stile" della conduttrice sul palco del reality.