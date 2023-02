Ilary Blasi a Bologna con Isabel: parka e giacca furry per la passeggiata in città Ilary Blasi ha trascorso qualche ora a Bologna assieme alla figlia Isabel: per la conduttrice leggings di giorno e look scintillante di sera.

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi sta trascorrendo molto tempo con la famiglia in questi mesi. Si è presa una pausa dal lavoro e si sta godendo la sua nuova relazione sentimentale, all'indomani della separazione con Francesco Totti. La conduttrice sta frequentando l'imprenditore tedesco Bastian Muller: dopo i primi avvistamenti, la coppia ora si mostra un po' di più anche sui social. Difficile dire se l'uomo sia attualmente in vacanza con la conduttrice. Ilary Blasi si trova infatti a Bologna e, come testimoniato su Instagram, di sicuro con lei c'è la piccola Isabel. Ufficialmente, nessuna traccia di Bastian.

Perché Ilary è a Bologna con Isabel

La conduttrice ha lasciato Roma e si è spostata alla volta di Bologna, dove ha visitato la mostra dell'amica Malisa Catalani: l'artista (moglie dell’ex calciatore della Lazio Marco Di Vaio) ha presentato al pubblico le sue sculture a Villa Aldrovandi Mazzacorati, una serie di opere che raffigurano corpi feriti rivestiti di oro. La Blasi ha portato con sé "la piccola di casa", Isabel: è la terza figlia avuta da Francesco Totti dopo Chanel e Cristian.

La bimba è la fotocopia della mamma! Le due si sono concesse prima un tour della città, tra le bellezze bolognesi del centro. La conduttrice ha scelto un look comodo e casual: felpa chiara e leggings scuri, abbinati a giacca furry oversize, cappellino di lana, anfibi e maxi calzettoni caldi in vista. Jeans e sneakers per la bambina, con parka rivestito di pelliccia colorata.

Il look serale di Ilary Blasi

La sera è stata la volta di un cambio d'abito, per l'ex moglie di Francesco Totti. In occasione dell'esposizione dell'amica (a cui erano presenti diversi vip e calciatori) ha puntato su un look scintillante. Ilary Blasi ha puntato su un due pezzi color argento composto da maglia a maniche lunghe e leggings. Ha completato l'outfit con un paio di stivali neri a punta, pochette e nuovamente giacca "pelosa", una delle tendenze dell'Autunno/Inverno 2022-23.