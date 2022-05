Il Volo, la svolta fashion di Gianluca Ginoble: completi colorati, trasparenze e trucco sugli occhi Siamo abituati a vedere i cantanti del Volo con completi scuri e look classici: le nuove foto di Gianluca Ginoble a petto nudo e con giacche color fragola hanno lasciato i fan a bocca aperta.

A cura di Beatrice Manca

Foto di Leandro Manuel Emede per Man In The Town via Instagram @MANINTOWN

Siamo abituati a vederlo in completo, con rigorose giacche scure e camicie abbottonate, ma il baritono Gianluca Ginoble ha stupito i fan con un drastico cambio look. Il cantante del trio Il Volo, reduce dal successo dell'esibizione all'Eurovision 2022, ora segue la passione per la moda: su Instagram si è mostrato in una veste completamente nuova, posando a petto nudo tra i fiori o con camicie trasparenti. Il motivo? L'artista abruzzese è il protagonista di un servizio fotografico della rivista Man In Town.

L'evoluzione di stile di Gianluca Ginoble

I tre cantanti del Volo sono cresciuti: sono lontani i tempi di Ti Lascio Una Canzone, il programma in cui hanno esordito, quando erano appena adolescenti. Da allora Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno avuto un successo internazionale e nel tempo sono molto cambiati, vestendosi in modo più maturo e sofisticato. Tra giacche di pelle, blazer e completi, raramente abbandonano l'eleganza classica del total black. Per questo le nuove foto di Gianluca Ginoble hanno lasciato i fan a bocca aperta: completi fucsia accesso, camicie trasparenti e giacche con la schiena completamente aperta che rivelano l'elastico dei boxer a vista.

Chi ha vestito Gianluca Ginoble del Volo

Il merito della trasformazione è dello stylist Nicolò Cerioni che ha scelto dei look new romantic per il servizio fotografico sulla rivista Man in Town. Cerioni cura da anni il look di star del calibro di Achille Lauro e dei Maneskin e ha vestito Laura Pausini all'ultimo Eurovision. Per Ginoble ha scelto camicie trasparenti di Saint Laurent e blazer cut out di Alessandro Vigilante, pantaloni in pelle firmati Roberto Cavalli e anche una giacca della sua label "The Nick". Ginoble è a suo agio davanti all'obiettivo del fotografo Leandro Emede: posa con disinvoltura a petto nudo e con il trucco sugli occhi. Completo scuro addio: nel futuro di Gianluca Ginoble c'è una carriera nella moda?