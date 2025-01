Il significato di Athena, il nome della seconda figlia di Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family ha dato il via al 2025 con il piede giusto: dopo lo scorso anno difficile, ora stanno arrivando solo buone notizie. Proprio nelle ultime ore Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi hanno annunciato la nascita della loro seconda figlia. Venuta al mondo lo scorso 22 gennaio, solo adesso è stata mostrata per la prima volta sui social, apparendo dolcissima con una tutina di cotone bianca, avvolta in una copertina rosa. Come si chiama? Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi: ecco il significato del nome.

Cosa significa il nome Athena

Quando si parla della famiglia reale inglese, i nomi dei bebè non vengono mai scelti a caso, anzi, c'è un preciso protocollo da seguire prima dell'arrivo dell'annuncio ufficiale di una nascita. Trattandosi di potenziali eredi della corona, devono avere un nome che si ispirA alla tradizione di famiglia (e che soprattutto deve essere approvato dal re). Sarebbe stato proprio questo il motivo per cui Beatrice ed Edoardo avrebbero tenuto nascosta la loro secondogenita per una settimana. Per quanto riguarda il primo nome della bimba, ai neo-genitori è stata lasciata una certa libertà: Athena è un chiaro riferimento alla divinità greca, dea della guerra, delle arti e della saggezza.

L'omaggio a Elisabetta II

Il secondo nome della bimba è Elizabeth, ovvero un chiaro riferimento alla regina Elisabetta II, nonna di mamma Beatrice. Anche la sua sorellina maggiore Sienna ha lo stesso secondo nome, a prova del fatto che la principessa di York condivideva un legame speciale con la compianta sovrana. Il terzo nome della neonata, invece, è Rose. Al momento pare che questa scelta non nasconda motivazioni precise, la cosa certa è che il fiore omonimo è un simbolo di bellezza, passione e amore. Per quale motivo il terzo figlio della coppia, Christopher Woolf, non porta nessun nome reale? Non fa parte della dinastia Windsor, è nato da una precedente relazione di Edoardo Mapelli Mozzi, quella con l'ex compagna Dara Huang.

