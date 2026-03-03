Il segreto di Michele Bravi contro le borse sotto gli occhi a Sanremo: la crema per le emorroidi

Michele Bravi

Il Festival di Sanremo è un tour de force che costringe gli artisti a ritmi molto serrati: le esibizioni, le prove sul palco, i fitting per i look da palcoscenico, le interviste, le interazioni col pubblico. C'è tantissimo da fare e quindi si dorme molto poco. Michele Bravi ha però trovato il modo di attenuare gli effetti delle notti in bianco sanremesi.

Il beauty hack di Michele Bravi

Michele Bravi quest'anno era forse più spaventato dai stancanti e dalla mancanza di sonno, che dalla prova canora in sé! Intervistato da Fanpage.it ha ammesso ironicamente di essere ormai vecchio per tutto questo e di aver bisogno di riposo! Ovviamente, la mancanza di sonno incide molto sulla prestazione, sull'aspetto. Lo sa bene Elettra Lamborghini, che di questa privazione di ore di sonno ha fatto il suo personale cavallo di battaglia, lamentandosi degli ormai famosi "festini bilaterali" che l'hanno tenuta sveglia tutte le notti.

Michele Bravi in Antonio Marras

Michele Bravi per avere un aspetto fresco e riposato sul palco, si è affidato a un trucchetto che gli ha permesso di risultare sempre impeccabile. In effetti, il cantante quest'anno sul palco ha sfoggiato un beauty look radioso e curato: i segni della stanchezza sul suo viso non si vedevano affatto! La pelle liscia e luminosa faceva parte del lavoro che è stato fatto sulla sua immagine. La stylist ha pensato per lui a un vero e proprio restyling completo, con look da "bravo ragazzo". Tutti gli outfit erano coerenti con una ben precisa narrazione e ovviamente con la canzone in gara: un inno alla goffaggine, al sentirsi e al vestirsi "storti".

Michele Bravi in Antonio Marras

In un video registrato nel backstage sanremese e condiviso su TikTok, durante la preparazione prima di un'esibizione, il cantante in postazione trucco e parrucco ha rivelato il suo segreto. Per eliminare le antiestetiche borse sotto agli occhi, ha usato la crema per le emorroidi! "Funziona, non c'è da ridere – dice nella clip – Tutti la usano". C'è in effetti un fondo di verità nella sua affermazione e in questo rimedio casalingo: quel tipo di crema contiene sostanza che "tirano" la pelle ed essendo un vasocostrittore restringe i vasi sanguigni e di conseguenza riduce il gonfiore.