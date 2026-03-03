stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Il segreto di Michele Bravi contro le borse sotto gli occhi a Sanremo: la crema per le emorroidi

Michele Bravi  per avere un aspetto fresco e riposato sul palco di Sanremo, si è affidato a un rimedio casalingo per ridurre le borse sotto agli occhi.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Giusy Dente
0 CONDIVISIONI
Michele Bravi
Michele Bravi

Il Festival di Sanremo è un tour de force che costringe gli artisti a ritmi molto serrati: le esibizioni, le prove sul palco, i fitting per i look da palcoscenico, le interviste, le interazioni col pubblico. C'è tantissimo da fare e quindi si dorme molto poco. Michele Bravi ha però trovato il modo di attenuare gli effetti delle notti in bianco sanremesi. 

Il beauty hack di Michele Bravi

Michele Bravi quest'anno era forse più spaventato dai stancanti e dalla mancanza di sonno, che dalla prova canora in sé! Intervistato da Fanpage.it ha ammesso ironicamente di essere ormai vecchio per tutto questo e di aver bisogno di riposo! Ovviamente, la mancanza di sonno incide molto sulla prestazione, sull'aspetto. Lo sa bene Elettra Lamborghini, che di questa privazione di ore di sonno ha fatto il suo personale cavallo di battaglia, lamentandosi degli ormai famosi "festini bilaterali" che l'hanno tenuta sveglia tutte le notti.

Michele Bravi in Antonio Marras
Michele Bravi in Antonio Marras

Michele Bravi  per avere un aspetto fresco e riposato sul palco, si è affidato a un trucchetto che gli ha permesso di risultare sempre impeccabile. In effetti, il cantante quest'anno sul palco ha sfoggiato un beauty look radioso e curato: i segni della stanchezza sul suo viso non si vedevano affatto! La pelle liscia e luminosa faceva parte del lavoro che è stato fatto sulla sua immagine. La stylist ha pensato per lui a un vero e proprio restyling completo, con look da "bravo ragazzo". Tutti gli outfit erano coerenti con una ben precisa narrazione e ovviamente con la canzone in gara: un inno alla goffaggine, al sentirsi e al vestirsi "storti".

Leggi anche
Per Elettra è l'ultima "notte di paillettes" (e festini bilaterali): chiude Sanremo con l'abito scintillante
Michele Bravi in Antonio Marras
Michele Bravi in Antonio Marras

In un video registrato nel backstage sanremese e condiviso su TikTok, durante la preparazione prima di un'esibizione, il cantante in postazione trucco e parrucco ha rivelato il suo segreto. Per eliminare le antiestetiche borse sotto agli occhi, ha usato la crema per le emorroidi! "Funziona, non c'è da ridere – dice nella clip – Tutti la usano". C'è in effetti un fondo di verità nella sua affermazione e in questo rimedio casalingo: quel tipo di crema contiene sostanza che "tirano" la pelle ed essendo un vasocostrittore restringe i vasi sanguigni e di conseguenza riduce il gonfiore.

@michele_bravi

best hack ever #emorroidi

♬ audio originale – michele_bravi

Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
sanremo
2026
La classifica dei migliori look di Sanremo 2026
Il segreto di Michele Bravi contro le borse sotto gli occhi: la crema per emorroidi
Il segreto di Michele Bravi contro le borse sotto gli occhi: la crema per emorroidi
Eddie Brock fa l'ultimo posto a Sanremo e si fa tatuare il numero 30 sulla mano
Eddie Brock fa l'ultimo posto a Sanremo e si fa tatuare il numero 30 sulla mano
Elettra Lamborghini ha il megafono del Fantasanremo: è lei la vincitrice del premio della critica
Elettra Lamborghini ha il megafono del Fantasanremo: è lei la vincitrice del premio della critica
A quali jeans si riferiva Carlo Conti: il modello tanto discusso della ballerina di Samurai Jay
A quali jeans si riferiva Carlo Conti: il modello tanto discusso della ballerina di Samurai Jay
Laura Pausini diventa Santa Pau: la t-shirt ironica col santino della cantante
Laura Pausini diventa Santa Pau: la t-shirt ironica col santino della cantante
Il significato del bracciale rosso di Sal Da Vinci nel look del trionfo
Cosa ci dice il look essenziale di Stefano De Martino sulla futura direzione artistica di Sanremo
TonyPitony con maschera e stivali a forma di piede a Sanremo
La ragazza con caschetto e occhiali oggi è una donna che ha imparato a lasciare andare
Sayf, il vero underdog di Sanremo: con lo stile fuori dagli schemi conquista il podio
Il male è necessario, vestirsi sempre di nero un po' meno: ma con Fedez e Masini funziona
Serena Brancale è la vincitrice morale di Sanremo perché ci ha regalato la sua parte più vera
Ditonellapiaga piace perché "dà fastidio": a Sanremo si prende gioco della moda di Milano
L'inno alla goffaggine di Michele Bravi: a Sanremo racconta cosa vuol dire sentirsi e vestirsi "storti"
Levante e quel dettaglio che non si è visto: qual è il simbolo nascosto sull'abito
Chi veste Laura Pausini per la finale di Sanremo: tutti i look nell'ultima serata
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views