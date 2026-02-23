Da Elettra Lamborghini ad Arisa, i preparativi per Sanremo 2026 iniziano con la maschera “di plastica”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È appena cominciata la "settimana santa", ovvero quella che ci vedrà tutti incollati alla tv per l'edizione 2026 del Festival di Sanremo. Questa sera i big sfileranno sul green carpet allestito fuori l'Ariston e solo domani daranno ufficialmente il via alla gara. Nonostante ciò, sono già alle prese con gli ultimi preparativi per apparire al meglio di fronte i riflettori. C'è chi si è chiuso in "silenzio stampa", chi si è dato ai vocalizzi e chi, infine, si sta prendendo cura della sua bellezza. L'accessorio più usato dalle cantanti per avere una pelle a prova di "inquadratura"? La maschera viso che sembra essere "di plastica": ecco a cosa serve.

I preparativi sanremesi dei big del Festival

Oggi è una giornata di grandi preparativi per i big in gara al Festival di Sanremo e non solo perché questa sera calceranno l'ambito green carpet, domani daranno il via alla competizione vera e propria e per farlo vogliono essere al top della loro forma.

Elettra Lamborghini

Lo sanno bene Elettra Lamborghini e Arisa, che hanno approfittato delle ore di viaggio alla volta della cittadina ligure per fare la maschera viso. Entrambe hanno usato il modello più gettonato del momento, quello total white che sembra essere "di plastica", mostrandone poi gli effetti all'evento organizzato ieri sera da Radio Italia Live. Il dettaglio che non è passato inosservato? A fare compagnia ad Arisa a Sanremo è il papà Antonio.

Arisa

A cosa serve la maschera viso "di plastica"

A cosa serve la maschera viso usata prima di Sanremo da Arisa ed Elettra Lamborghini? Sebbene lo sembri, non è di plastica, è a base di idrogel ed è progettata per l'idratazione profonda e l'effetto rassodante. Contenendo un'alta concentrazione di collagene marino e antiossidanti, ha un effetto anti-age molto evidente: riduce le sottili linee di espressione e le rughe e minimizza i pori. Per essere efficace va indossata per diverse ore, ovvero fino a quando non diventa trasparente, simbolo del fatto che il siero è stato completamente assorbito dalla pelle. Insomma, la cosiddetta maschera "second skin" è assolutamente l'ideale per arrivare in forma smagliante sul palco dell'Ariston.