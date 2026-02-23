stile e Trend
video suggerito
video suggerito
Festival di Sanremo 2026

Da Elettra Lamborghini ad Arisa, i preparativi per Sanremo 2026 iniziano con la maschera “di plastica”

I big in gara di Sanremo 2026 stanno portando a termine gli ultimi preparativi per dare il via all’evento con stile. In quanti sanno a cosa serve la maschera viso “di plastica” usata da Arisa ed Elettra Lamborghini?
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Festival di Sanremo 2026

È appena cominciata la "settimana santa", ovvero quella che ci vedrà tutti incollati alla tv per l'edizione 2026 del Festival di Sanremo. Questa sera i big sfileranno sul green carpet allestito fuori l'Ariston e solo domani daranno ufficialmente il via alla gara. Nonostante ciò, sono già alle prese con gli ultimi preparativi per apparire al meglio di fronte i riflettori. C'è chi si è chiuso in "silenzio stampa", chi si è dato ai vocalizzi e chi, infine, si sta prendendo cura della sua bellezza. L'accessorio più usato dalle cantanti per avere una pelle a prova di "inquadratura"? La maschera viso che sembra essere "di plastica": ecco a cosa serve.

I preparativi sanremesi dei big del Festival

Oggi è una giornata di grandi preparativi per i big in gara al Festival di Sanremo e non solo perché questa sera calceranno l'ambito green carpet, domani daranno il via alla competizione vera e propria e per farlo vogliono essere al top della loro forma.

Elettra Lamborghini
Elettra Lamborghini

Lo sanno bene Elettra Lamborghini e Arisa, che hanno approfittato delle ore di viaggio alla volta della cittadina ligure per fare la maschera viso. Entrambe hanno usato il modello più gettonato del momento, quello total white che sembra essere "di plastica", mostrandone poi gli effetti all'evento organizzato ieri sera da Radio Italia Live. Il dettaglio che non è passato inosservato? A fare compagnia ad Arisa a Sanremo è il papà Antonio.

Leggi anche
Laura Pausini: "Non penso si sia rotto un patto con il pubblico. Fanno notizia solo i commenti negativi"
Arisa
Arisa

A cosa serve la maschera viso "di plastica"

A cosa serve la maschera viso usata prima di Sanremo da Arisa ed Elettra Lamborghini? Sebbene lo sembri, non è di plastica, è a base di idrogel ed è progettata per l'idratazione profonda e l'effetto rassodante. Contenendo un'alta concentrazione di collagene marino e antiossidanti, ha un effetto anti-age molto evidente: riduce le sottili linee di espressione e le rughe e minimizza i pori. Per essere efficace va indossata per diverse ore, ovvero fino a quando non diventa trasparente, simbolo del fatto che il siero è stato completamente assorbito dalla pelle. Insomma, la cosiddetta maschera "second skin" è assolutamente l'ideale per arrivare in forma smagliante sul palco dell'Ariston.

Biodance Bio Collagen Real Deep Mask
Biodance Bio Collagen Real Deep Mask
Beauty
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views