Alexandra del Lussemburgo si sposa (di nuovo): abito ‘annodato’ e tiara per le nozze in chiesa La principessa Alexandra del Lussemburgo si sposa …di nuovo! Dopo il rito civile in pantaloni ha celebrato il matrimonio religioso con Nicolas Bagory, dove ha sfoggiato un raffinato abito bianco con velo e diamanti.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I royal wedding non smettono di farci sognare. Mentre tutto il mondo aspetta l'incoronazione di re Carlo III nel Regno Unito, nel Lussemburgo si festeggia il matrimonio di Alexandra, figlia del granduca Enrico di Lussemburgo, con Nicolas Bagory. In realtà la coppia si era già sposata con rito civile nel municipio di Place Guillaume (dove la principessa ha sfoggiato un rivoluzionario look in pantaloni!) ma hanno voluto replicare con una seconda cerimonia in chiesa, nel sud della Francia, dove la sposa ha sfoggiato un elegante abito bianco e gioielli preziosi.

L'abito da sposa ‘annodato' di Alexandra di Lussemburgo

Se per il matrimonio civile la principessa aveva optato per un completo con blusa e pantaloni firmato Valentino, semplice e raffinato, per le nozze in chiesa ha preferito un abito da sposa più tradizionale, con tanto di velo e tiara sui capelli. Alexandra, 32 anni, ha sposato il suo storico fidanzato Nicolas Bagory nella chiesa Saint Trophyme a Bormes-Les-Mimosas, in Costa Azzurra indossando un abito senza maniche con scollatura a V e un intreccio sul corpetto che simulava due nodi, simbolo delle promesse coniugali.

Alexandra di Lussemburgo in Elie Saab

L'abito è stato realizzato dalla Maison Elie Saab riprendendo un modello che ha sfilato sulla passerella Autunno/Inverno 2022-23, modificato in modo da renderlo adatto a un matrimonio reale. La principessa ha poi raccolto i capelli in un'acconciatura intrecciata sulla nuca e ha appuntato sul capo un lungo velo ricamato. Al suo fianco lo sposo ha indossato un tight grigio antracite con cravatta color perla e un fiore appuntato al bavero.

Alexandra del Lussemburgo con il marito Nicolas Bagory

La principessa Alexandra si sposa con la tiara della bisnonna

A illuminare la semplicità dell'abito sono stati i preziosi gioielli, arrivati direttamente dagli scrigni di famiglia. Alexandra ha indossato sul capo una tiara di diamanti Chaumet appartenuta alla bisnonna, la Granduchessa Carlotta. Il prezioso gioiello, con un motivo botanico intrecciato, è un pezzo molto raro in quanto si può indossare anche come un girocollo.

Alexandra del Lussemburgo con la tiara Chaumet

La principessa ha poi abbinato un paio di orecchini di perle e diamanti e ha completato l'acconciatura con fermagli scintillanti. Una sposa elegantissima e chic: la rivedremo a Londra per l'incoronazione di Carlo III?