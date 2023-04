Alexandra del Lussemburgo rompe la tradizione reale: si sposa in pantaloni e senza velo Alexandra del Lussemburgo ha sposato Nicola Baloy, ha pronunciato il fatidico sì durante un rito civile, dando ufficialmente il via ai Royal Wedding dell’anno. Per l’occasione ha stravolto le tradizioni reali: niente abiti principeschi, per il matrimonio ha scelto i pantaloni.

A cura di Valeria Paglionico

Con l'inizio della primavera è ripartita anche la stagione dei matrimoni e sono moltissimi coloro che hanno scelto proprio questa stagione per pronunciare il fatidico sì. A dare il via agli attesissimi Royal Wedding del 2023 è stata Alexandra del Lussemburgo, l'unica figlia femmina dei granduchi Henri e Maria Teresa che nelle ultime ore ha sposato il fidanzato storico Nicola Bagoy, un noto uomo d'affari parigino. I due sono diventati protagonisti di un rito civile che li ha resi ufficialmente marito e moglie ma, nonostante ciò, non hanno intenzione di rinunciare alla tradizionale cerimonia in chiesa (che verrà celebrata il prossimo 29 aprile). Ecco cosa ha indossato la principessa per le sue "prime" nozze.

Alexandra del Lussemburgo, il primo matrimonio civile

Sabato 29 aprile Alexandra del Lussemburgo e Nicola Bagoy pronunceranno il fatidico sì nella chiesa di Saint Trophyme a Bormes-Les-Mimosas, in Costa Azzurra, ma nel weekend sono già diventati ufficialmente marito e moglie. Come da tradizione per la famiglia regnante del Lussemburgo, anche la quartogenita del granduca ha anticipato i festeggiamenti con un rito civile che si è tenuto al municipio Place Guillaume. Dopo aver salutato i sudditi dal balcone della location e aver sfilato al fianco del marito su un tappeto rosso, le nozze sono continuate con un ricevimento provato al quale hanno partecipato le famiglie dei due coniugi, le autorità nazionali e alcuni rappresentanti delle monarchie straniere.

Alexandra del Lussemburgo e Nicola Bagoy

Chi ha firmato il tailleur da sposa di Alexandra del Lussemburgo

Siamo sempre stati abituati a vedere le principesse europee sposarsi con maxi abiti da fiaba fatti di lunghissimi strascichi, sinuose gonne a sirena e dettagli scintillanti, Alexandra del Lussemburgo per il suo matrimonio ha però pensato bene di stravolgere le tradizioni reali. Sebbene abbia rispettato l'usanza del total white, per lei niente abiti pomposi, ha preferito lo stile mannish con un adorabile tailleur con i pantaloni abbinato a un cappottino in tinta (tutto firmato Valentino). Niente velo, scintillii e tiare, l'unico dettaglio tradizionale del look bridal dell'erede reale era il bouquet di fiori bianchi. Per il matrimonio in chiesa si adeguerà alle convezioni Royals o continuerà a rivelare il suo animo "ribelle"?

