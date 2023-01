Alexandra del Lussemburgo si sposa: sarà il suo il primo Royal Wedding del 2023 Il 2023 è appena cominciato e tra i matrimoni in programma c’è anche un attesissimo Royal Wedding, quello di Alexandra del Lussemburgo: ecco quando sarà celebrato e perché verranno organizzate due cerimonie.

A cura di Valeria Paglionico

Il 2023 è appena cominciato e per molti è già arrivato il momento di fare "il punto della situazione", soprattutto quando si parla di matrimoni da star. Chi si sposerà quest'anno? Al di là delle varie celebrities più o meno famose, da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, a pronunciare il fatidico sì sarà anche una famosa Royal europea. Di chi si tratta? I Windsor questa volta non c'entrano nulla, sarà Alexandra del Lussemburgo, la figlia dei granduchi Henri e Maria Teresa, che insieme al fidanzato borghese Nicolas Bagory diventerà protagonista dell'attesissimo Royal Wedding del 2023.

Alexandra del Lussemburgo avrà due matrimoni

Alexandra del Lussemburgo non è mai finita sui giornali di gossip ma nel prossimo anno si parlerà a lungo di lei grazie al Royal Wedding col fidanzato storico. Lei è l'unica figlia femmina dei granduchi Henri e Maria Teresa, sesta nella linea di successione al trono, lui è un borghese che lavora in campo editoriale e tra qualche mese diventeranno ufficialmente marito e moglie. Lo hanno annunciato a poche ore dall'inizio del 2023 attraverso un comunicato ufficiale rilasciato dalla Casa Reale, nel quale hanno dichiarato di aver scelto una doppia cerimonia, la prima civile, la seconda religiosa, così da rispettare la tradizione diventata ormai consolidata tra i membri della famiglia reale del Lussemburgo.

Alexandra del Lussemburgo

La data del Royal Wedding

Il primo sì verrà pronunciato il 22 aprile presso il municipio di Lussemburgo, mentre la cerimonia religiosa sarà celebrata in Francia qualche giorno dopo, per la precisione il 29 aprile. La funzione si terrà nella chiesa di Saint Trophyme a Bormes-Les-Mimosas, una meravigliosa cittadina della Costa Azzurra, e probabilmente i festeggiamenti continueranno in forma privata con familiari e amici più cari. Insomma, il primo Royal Wedding del 2023 si preannuncia già spettacolare e di certo riuscirà ad attirare le attenzioni dei media internazionali sul Granducato per almeno due giornate. A questo punto non resta che chiedersi: cosa indosserà la principessa sposa?