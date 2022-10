Il ritratto di Harry e Meghan ricompare a Buckingham Palace: la rivoluzione di re Carlo III Il re Carlo III ha perdonato Harry e Meghan? Ufficialmente non si sa nulla ma la cosa certa è che a Buckingham Palace è ricomparsa una foto dei Sussex.

A cura di Valeria Paglionico

C'è aria di rivoluzione nella Royal Family e non solo perché il nuovo re Carlo III ha intenzione di snellire la monarchia dopo gli oltre 70 anni di regno di Elisabetta II, pare proprio che non voglia dare conto ad alcune rigide regole dell'etichetta. Il motivo che lo fa pensare? Tra le sale di Buckingham Palace sono ricomparse alcune foto di Harry e Meghan Markle, che in passato erano stati letteralmente "cancellati" dagli arredamenti reali a causa del loro scandaloso addio alla corona. Il nuovo re li avrà perdonati o semplicemente spera che il gesto simbolico possa mettere a tacere ogni tipo di polemica sui presunti screzi a corte?

Le nuove foto esposte a Buckingham Palace

Carlo III ha cominciato a ricoprire ufficialmente il ruolo di re tra tour della Gran Bretagnatour della Gran Bretagna ed eventi istituzionali. Nelle ultime ore, ad esempio, ha incontrato la premier britannica Liz Truss ma, oltre a quello che si sono detti durante il colloquio ufficiale, ad attirare le attenzioni del pubblico è stato un dettaglio sullo sfondo: su uno dei tavolini della sala reale di Buckingham Palace ci sono tre nuove foto. La prima ritrae la defunta regina Elisabetta con Carlo, William e George, la seconda è della neo coppia reale Carlo e Camilla (immortalati con i loro Jack Russel Terrier), mentre l'ultima è un ritratto dei Sussex.

La foto dei Sussex scelta da Carlo

Lo scatto di Harry e Meghan scelto da Carlo è uno dei tanti del loro matrimonio nel 2018. I due appaiono all’esterno della St George’s Chapel a Windsor al fianco di tutta la famiglia, con loro ci sono infatti Carlo con Camilla, William e Kate con i principini George e Charlotte, la madre della Duchessa Doria Ragland, le damigelle e i paggetti. Anche a Clarence House tra le foto incorniciate sul tavolino ne è spuntata una dei Sussex. Per i tabloid britannici si tratta di un chiaro segno di apertura nei confronti dei Sussex dopo gli oltre 2 anni passati a distanza. Il loro recente ritorno a Londra per i funerali della regina avrà disteso gli animi in famiglia?