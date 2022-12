Il ritorno dei belfie di Kim Kardashian: si lascia alle spalle il 2022 con la foto al lato b Ricordate l’iconico belfie di Kim Kardashian? Oggi la star dei social è tornata a posare con il lato b in primo piano: ecco per quale motivo lo ha fatto.

A cura di Valeria Paglionico

In quanti ricordano i primi anni di carriera di Kim Kardashian? È diventata famosa grazie al reality dedicato alla sua famiglia e, una volta sbarcata sui social, è riuscita ad attirare le attenzioni di milioni di followers grazie alle forme esplosive che da sempre la contraddistinguono. Il suo lato b, in particolare, è passato alla storia e i fan incalliti lo sanno bene, visto che agli esordi non ha esitato a metterlo in mostra nelle prime copertine fashion conquistate. Ora, sarà perché intende ritornare alla spensieratezza di quegli anni o perché semplicemente ha il desiderio di mettersi in mostra, ma la cosa certa è che ha rilanciato gli iconici belfie.

Il nuovo belfie di Kim Kardashian

Kim Kardashian è ormai una vera e propria imprenditrice che ha realizzato un impero beauty e fashion che porta il suo nome ma non per questo ha dimenticato le origini. È stata tra le prime celebrities a rendere popolare la moda dei belfie sui social e ancora oggi sembra esserne appassionata. Di cosa si tratta? Di selfie realizzati allo specchio con il lato b in primo piano. Nelle ultime ore, infatti, ne ha postato uno sui social, rilanciando la mania che ha a lungo spopolato. Ha immortalato il suo rifletto su una finestra: si trova sullo sfondo di un meraviglioso panorama tropicale, indossa un micro bikini grigio firmato Skims e posa di spalle, lasciando pochissimo spazio all'immaginazione.

L’iconico belfie di Kim Kardashian

Kim Kardashian è la regina dei selfie sexy

Capelli sciolti e biondi, sguardo rivolto allo smartphone e sedere in primissimo piano: il nuovo belfie di Kim Kardashian è all'insegna della sensualità e inevitabilmente fa ripensare all'ormai iconico selfie hot risalente al 2013. Perché lo ha fatto? Probabilmente per lasciarsi alle spalle l'ultimo anno che, tra la separazione da Kanye West, le storie d'amore andate male e lo scandalo Balenciaga (Maison di cui era testimonial), è stato decisamente pesante. Nella didascalia la diva ha infatti scritto: "Guardando indietro al 2022", lasciando intendere che per lei è un momento di bilanci. Grazie a questo nuovo scatto i belfie con il lato b in primo piano torneranno a spopolare su Instagram?