Kim Kardashian irriconoscibile: perché mostra il lato B con i jeans abbassati Kim Kardashian ha conquistato la copertina di Interview Magazine posando con i jeans slacciati e un sospensorio: il significato delle foto virali.

A cura di Beatrice Manca

Le sopracciglia decolorate, i capelli color platino biondi e pettinati all'indietro: Kim Kardashian è irriconoscibile sulla copertina del nuovo numero di Interview Magazine. La foto, però, è diventata virale per un altro motivo: l'influencer e star dell'omonimo reale posa di spalle, con i jeans abbassati e …i glutei in primo piano. Non stiamo parlando della classica foto di spalle in bikini, ma di un gesto provocatorio niente affatto casuale.

Kim Kardashian con le sopracciglia decolorate

Facciamo un passo indietro per capire la copertina: Kim Kardashian, influencer da 329 milioni di follower e a capo di un impero beauty e fashion, ha conquistato la copertina di settembre di Interview Magazine, in un numero interamente dedicato al sogno americano. Chi meglio di lei – famosa per essere famosa – può rappresentare la scalata al successo? Kim Kardashian è letteralmente l'imprenditrice di se stessa e la sua immagine è il suo miglior asset. Qualche mese fa l'influencer è tornata bionda in occasione del Met Gala, e ha continuato a tenere i capelli color platino per tutta l'estate. Sulla copertina però appare ancora diversa, con i capelli corti, la frangia e le sopracciglia così chiare da essere praticamente invisibili. Sui social ha lasciato tutti a bocca aperta: è praticamente irriconoscibile.

Perché Kim Kardashian indossa un jockstrap in copertina

Quindi, tornando alla copertina con il lato B in primo piano: Kim Kardashian ha indossato il look americano per eccellenza – jeans e canotta bianca, ma in versione griffata Bottega Veneta – e ha abbassato i jeans davanti all'obiettivo, mostrando il fondoschiena in segno di provocazione rispetto alla bandiera americana sullo sfondo. Non è nuda, ma indossa un jockstrap, l'equivalente di un sospensorio sportivo. Il gesto provocatorio assume un significato di protesta nel contesto del tema di copertina: il sogno americano, sintetizzato dalla bandiera. All'interno del servizio Kardashian sfoggia diversi look, tutti con un filo conduttore: la biancheria intima. Metafora del privato che diventa pubblico, rivendicazione di libertà sul proprio corpo o più semplicemente tendenza moda: fatto sta che ancora una volta Kim Kardashian è al centro del dibattito. Che se ne parli bene o male, l'importante è che se ne parli.