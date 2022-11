Il ritorno da diva di Melania Trump: va a votare in tacchi a spillo e borsa griffata Melania Trump è tornata ad apparire in pubblico, lo ha fatto al fianco del marito Donald in occasione delle Midterm Elections. Per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile, apparendo sofisticata ed elegante con un look iper griffato.

A cura di Valeria Paglionico

È tempo di Midterm Elections negli Stati Uniti, ovvero le elezioni di metà mandato che si tengono due anni dopo le elezioni presidenziali, e l'ex Presidente Donald Trump non poteva esimersi dal votare in un'occasione tanto importante. Lo ha fatto nelle sede del Morton and Barbara Mandel Recreation Center di Palm Beach, in Florida, apparendo in pubblico accanto alla moglie Melania Trump. Ad attirare le attenzioni dei media è stata proprio l'ex First Lady, che è tornata a sorprendere col suo stile glamour, sofisticato e iper griffato. Tra gonna a tubino, scarpe col tacco a spillo e una borsa iconica e preziosa, ha ancora una volta dimostrato di non avere rivali in fatto di look (e di passione per il lusso).

L'abito con la pencil skirt di Melania Trump

Era dallo scorso agosto che Melania Trump non appariva in pubblico ma nelle ultime ore è tornata di fronte i riflettori. Sebbene andasse semplicemente a votare, ha sfoggiato un look super sofisticato. Ha indossato un abito midi firmato Alexander McQueen, un modello che sembra essere formato da due pezzi separati ma che in realtà è un tutt'uno.

Melania Trump in Alexander McQueen

Il top è smanicato e gessato, a fondo nero ma con delle micro righe glitter, mentre la gonna il modello must di stagione, ovvero la pencil skirt, declinata in una versione leggermente drappeggiata sui lati e decorata all-over con l'iconica stampa Principe di Galles in grigio e nero. Qual è il suo prezzo? Sui siti di moda il vestito viene venduto a 1.990 dollari.

Leggi anche Melania Trump va a votare senza mascherina ma con un look di lusso: vale quasi 30mila euro

Abito Alexander McQueen

Quanto vale la borsa di Melania Trump

A fare la differenza nel look di Melania sono stati gli accessori, tutti griffati e costosi. Innanzitutto non ha rinunciato né ai maxi occhiali scuri in pieno stile diva, né alle sue tanto amate Louboutin, per la precisione i classici décolleté di pelle nera col tacco a spillo e l'iconica suola rossa. La borsetta coordinata che portava tra le mani, invece, è una Kelly bag di Hermès, uno di quei modelli che risultano essere remunerativi come un investimento in banca. Il motivo? Sebbene il marchio mantenga un certo riserbo sui prezzi precisi delle sue bag, secondo le stime dovrebbe valere oltre 30.000 euro. Capelli sciolti e fluenti, espressione seria e falcata da modella: Melania Trump è tornata e ancora una volta ha dettato legge in fatto di stile.