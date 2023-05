Il reggiseno fa capolino dalla scollatura: l’errore di stile diventa di tendenza Quello che un tempo avremmo definito un errore ora è un trend. Ha scelto il peekaboo bra, l’effetto lingerie in vista, anche Scarlett Johansson a Cannes.

A cura di Giusy Dente

Scarlett Johansson in Prada

Dopo il perizoma e i laccetti del tanga in vista al di fuori dai jeans (in pieno stile anni Novanta-Duemila) ora spopola la tendenza del reggiseno che fa capolino dalla scollatura. Basta dare un'occhiata al red carpet di Cannes, alle passerelle delle principali Maison: spopola questo trend che un tempo sarebbe stato impensabile. Di solito il reggiseno (coppe e bretelline) è qualcosa che deve restare invisibile: da qui l'invenzione di copricapezzoli, push up a fascia, capi trasparenti e nude, tape adesivo. Adesso ecco l'inversione di tendenza, col reggiseno ben esposto.

Scarlett Johansson in Prada

A Cannes tutte col reggiseno in mostra

A Cannes, diverse celebriy hanno optato per un abbigliamento che invece di coprire l'intimo lo ha messo in evidenza. Lo ha fatto per prima l'attrice Sydney Sweeney, avvistata fuori all'Hôtel Martinez (location del (teatro del party Chopard di Vogue). Indossava un attillato abito sottoveste azzurro di Miu Miu, sovrapposto a un reggiseno blu satinato con coppe esposte nella parte superiore del vestito. Il look "a strati" è stato rivisto anche nei giorni successivi, ma in una versione diversa. Mentre nel suo caso reggiseno e abito erano due capi separati, Scarlett Johansson ha scelto una creazione unica.

Rosie Huntington–Whiteley in Fendi

L'attrice ha partecipato alla premiere del suo prossimo film, Asteroid City. Ha sfilato sul red carpet con un abito a colonna Prada rosa con reggiseno bianco ricoperto di paillettes incorporato. Alle due, si è aggiunta anche Rosie Huntington-Whiteley. La modella alla stessa premiere ha preso parte con un abito Fendi Couture (della Primavera/Estate 2023) con maxi spacco e reggiseno scintillante incorporato, attaccato al vestito. Questo elemento è molto presente nelle recenti creazioni di Jones: diversi look rivelano il reggiseno con vari gradi di esposizione.

Cindy Bruna in Vivienne Westwood

Come loro anche la super top model francese Cindy Bruna. In occasione di un evento targato Chopard a Cannes ha scelto un abito bustier con stampa a fiori e pois di Vivienne Westwood, con scollatura asimmetrica abbinata a reggiseno imbottito (però in questo caso senza spalline). Elsa Hosk si è spinta oltre, con l'abito che esce fuori dal corpo disegnato dal duo di stilisti Viktor&Rolf: un abito "doppio" color celeste sovrapposto a un corsetto nude.

Elsa Hosk in Viktor&Rolf

Cosa è il peekaboo bra

Quello che un tempo avremmo etichettato come errore di stile, come interpretazione poco elegante e di dubbio gusto, ora è diventato un trend, quello più gettonato persino sul prestigioso red carpet di Cannes. Si chiama peekaboo bra ed era molto in voga negli anni Novanta, salvo poi essere sostituito da look all'insegna dell'intimo e della lingerie meno visibile possibile. Di recente la moda è stata ripresa da diverse Maison, in primis Dolce&Gabbana, ma anche Chanel, Versace, Givenchy. Chi sarà la prossima celebrity a farsi conquistare dal trend?