Il primo sex toy “alla moda”: il piacere diventa un gesto quotidiano come indossare dei jeans Lelo ha reinterpretato due sex toys di successo assieme a Diesel. I due brand, attentissimi al design e legatissimi ai concetti di libertà e unicità, hanno collaborato per realizzare una linea che conferma quanto sessualità e moda siano legate. Il messaggio che si vuole comunicare, è un’idea del piacere integrato nella vita quotidiana.

A cura di Giusy Dente

in foto: Lelo x Diesel

Se in famiglia e soprattutto a scuola l'educazione sessuale è ancora un tabù e se ne parla pochissimo, sui social l'argomento è del tutto sdoganato. Moltissimi adolescenti seguono con piacere i sex influencer, esperti che parlano di contraccezione e sessualità per sfatare falsi miti, per abbattere idee infondate e fare finalmente sana informazione. Sono gli utenti stessi che non si vergognano più di condividere le proprie esperienze e parlarne in prima persona, per avere un dialogo sereno e costruttivo su questioni che ci riguardano tutti. Anche se sesso e masturbazione appartengono alla sfera intima di una persona, non è detto che il piacere debba ancora essere considerato qualcosa di peccaminoso, di cui parlare sottovoce e quasi con senso di colpa. Vale soprattutto per le donne. Nella costruzione dell'identità femminile nell'immaginario collettivo è stato come rimosso tutto ciò che riguarda gli impulsi sessuali e l'autoerotismo. Per un retaggio culturale antico (e maschilista) le donne sono state sempre considerate in modo diverso dagli uomini. E invece il piacere riguarda anche loro.

Moda e sesso vanno di pari passo

La sessualità ha molto a che fare con la moda. Da sempre interprete della società contemporanea e dei suoi cambiamenti, il settore fashion è sempre andato oltre la passerella per conoscere realmente il proprio pubblico, i suoi gusti, i suoi interessi più nascosti. E il sesso è stato fondamentale per vendere, per realizzare campagne pubblicitarie di successo attirando l'attenzione puntando su erotismo, sensualità, libertà, trasgressione, fantasie. Basti pensare ai sex toys indossati come gioielli o a tutto il fetish in passerella visto alle recenti Settimane della moda: nulla che non sia mai stato fatto prima in verità. Stilisti e designer si sono sempre lasciati ispirare da bondage e sadomaso per esempio, esplorando tra cinghie, corsetti, collari, latex già a partire dagli anni Novanta.

in foto: Lelo x Diesel

Diesel e Lelo: la moda incontra il piacere

A forgiare ulteriormente il legame tra sesso e moda, ci ha pensato Diesel. Il brand ha stretto una partnership con Lelo, che si distingue nel mercato del benessere sessuale per le sue soluzioni innovative e tecnologiche, nonché esteticamente accattivanti. La linea di sex toys realizzata è disponibile da oggi sui rispettivi siti e in alcuni flagship Diesel selezionati in tutto il mondo. Comprende due prodotti in edizione speciale: il Sona TM Cruise e il TOR TM 2 reinterpretati col brio unico di Diesel, che conferisce loro un ulteriore tocco di modernità, colore ed esuberanza.

in foto: Lelo x Diesel

Non dei semplici sex toys dunque, ma veri e propri oggetti di design. Luka Matutinović, CMO di LELO, ha commentato: "La nostra collaborazione con Diesel è cruciale poiché mostra un'unione tra moda e sex-tech, evidenziando come il benessere sessuale sia perfettamente incorporato nella nostra vita quotidiana. Proprio come un paio di jeans". Insomma, non è più il tempo di nascondere i vibratori nei cassetti.