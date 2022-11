Il primo Natale senza la regina Elisabetta: come passerà le feste la royal family La famiglia reale si prepara a festeggiare Natale 2022 senza la regina Elisabetta: re Carlo rispetterà la maggior parte delle tradizioni con una significativa eccezione.

Natale si avvicina e in ogni famiglia fervono i preparativi. Non fa eccezione la famiglia reale britannica che quest'anno si appresta a celebrare il primo Natale senza la regina Elisabetta II. Quest'anno sarà re Carlo III a presiedere l'organizzazione delle festività e il ritrovo tra parenti potrebbe rivelarsi il primo banco di prova del sovrano: chi verrà invitato e chi no? Dove festeggeranno? Ma soprattutto: le secolari tradizioni che piacevano tanto alla regina verranno mantenute?

Le tradizioni di Elisabetta II per il Natale

La regina Elisabetta pare fosse una vera appassionata delle festività natalizie e che supervisionasse personalmente ogni dettaglio, dagli addobbi al menù, fino ai doni dello staff. È stata lei a mantenere viva una delle tradizioni più bizzarre della royal family: l'usanza di pesarsi su un'antica bilancia all'arrivo e alla partenza. Metter su peso indicava aver "gradito" tutti i pasti. Ora che Carlo è diventato re il programma potrebbe cambiare: il nuovo sovrano ha sempre caldeggiato per una monarchia più snella, con meno fasti e meno cerimonie.

Dove trascorre il Natale la famiglia reale

Dalle prime indiscrezioni trapelata dai tabloid possiamo essere ragionevolmente sicuri che anche quest'anno i reali si riuniranno nel castello di Sandringham, una tradizione inaugurata da Elisabetta II nel 1988. Dovrebbe essere presente tutta la famiglia incluso il fratello Andrea, allontanato dal suo ruolo dopo lo scandalo sessuale che lo aveva travolto. Assenti invece Harry e Meghan che, salvo colpi di scena, passeranno Natale nella loro casa in California. I regali verranno scartati, come da tradizione, il 24 sera anziché il 25 dicembre e saranno piccoli cadeaux goliardici, senza valore se non affettivo.

La regina Elisabetta nel Natale del 2020

La tradizione interrotta da Carlo III

Il più grande cambiamento potrebbe consistere però nella tradizione di riunirsi dopo pranzo per guardare l'annuale discorso del monarca in televisione: secondo il Daily Mail Carlo III sta pensando a un Natale più rilassato, senza l'obbligo di riunirsi per guardare il discorso. Sicuramente re Carlo III ricorderà la madre e forse menzionerà qualche aneddoto personale sui tanti Natali passati insieme. Natale è la festa in cui si avverte di più il calore della famiglia, ma anche l'assenza di chi non è più presente: non c'è dubbio che la royal family dedicherà un momento speciale alla memoria della matriarca.