video suggerito

Il movimento del braccialetto blu: perché le donne lo stanno indossando per protesta In risposta all’elezione di Donald Trump, le donne stanno indossando questo oggetto per riconoscersi tra di loro, per identificare chi condivide la lotta al patriarcato e al maschilismo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'elezione di Donald Trump ha gettato nello sconforto una buona parte della popolazione femminile. Le donne che non hanno votato per il tycoon sono molto deluse nel vederlo nuovamente al potere, perché non si sentono da lui rappresentate in modo giusto e adeguato, temono per i loro diritti. Il neo Presidente degli Stati Uniti d'America, infatti, è noto per le sue esternazioni infelici nei confronti delle donne, frasi sessiste e violente che delineano una personalità da prevaricatore, da prepotente e da maschilista. Conoscendo anche le sue posizioni sul tema dell'aborto, molte in queste ore si sono precipitate a fare scorta di pillole abortive. La paura è che possa firmare un decreto che ne limiti la vendita, essendosi dichiarato un convinto pro life. Per sentirsi più unite nella loro battaglia, le donne stanno cominciando a indossare dei braccialetti blu, il simbolo della loro lotta, il modo che hanno di riconoscersi tra loro.

La risposta delle donne alla vittoria di Donald Trump

La vittoria di Donald Trump ha generato molte ricerche sul movimento 4B di origine asiatica. Tante donne, sui social, deluse dai risultati elettorali, stanno dichiarando di voler abbracciare questo movimento, proprio come forma di protesta, come risposta a secoli di patriarcato, culminati con l'elezione del tycoon. Consiste nel rinunciare consapevolmente agli uomini dunque al sesso, al matrimonio, alla procreazione, agli appuntamenti. Un altro fenomeno esploso sui social dopo le elezioni è l'hashtag #MATGA acronimo di "Make Aqua Tofana Great Again". Spopolano questi video in cui le donne ironizzano sulla necessità di adottare drastiche misure nei confronti degli uomini che vogliono limitare i loro diritti. Il riferimento è all'acqua tofana, usata nei Seicento dalle donne nei confronti dei mariti violenti, per ucciderli.

@estelle.crystals The Blue Bracelet Movement is an amazing way to let others around know that they are safe with you without having to speak a single word. We are all in this together. 💙 As a mixed woman & mom this week has truly been weighing really heavy on my heart. I have grieved the fact that my rights will not be restored. I have grieved the fact that I might miss out on the chance of having more children because I’m deathly afraid of the possible consequences from any complications. I have grieved the fact that so many people feel unsafe. No one should have to feel that way. 🥺 These bracelets are available in my 🔗 if you’d like to participate in this movement 💙 #estellecrystals✨🤩 #bluebracelet #bluebracelets #bluebraceletmovement ♬ LABOUR – the cacophony – Paris Paloma

Il significato del braccialetto blu

Complessivamente, le donne hanno votato per Kamala Harris al 53% contro il 45% che ha invece dato il voto a Donald Trump. Prima delle elezioni, il braccialetto blu era il simbolo che le donne avevano adottato per palesare il loro sostegno alla candidata del Partito Democratico. Sui social, poi, si è sviluppato un vero e proprio movimento, con protagonisti questi oggetti, diventati un modo per indicare di non aver votato per il candidato del Partito Repubblicano. È così nata questa iniziativa, così che le donne col braccialetto blu possano riconoscersi, sapere chi la pensa come loro, chi condivide le stesse idee. Sono una sorta di braccialetti dell'amicizia insomma, quelli diventati virali grazie a Taylor Swift e che le sue fan sono solite realizzare e scambiarsi ai concerti.

A lanciare l'iniziativa è stata LibbyLouWho su TikTok: il suo video, in cui palesava il dispiacere di non sapere più di quali donne fidarsi, è stato visualizzato più di quattro milioni di volte. Da qui l'idea di usare un simbolo per riconoscersi. La tendenza sta dilagando a macchia d'olio sulle piattaforme, da TikTok e Instagram fino ai gruppi Facebook. Molte donne che hanno sostenuto la corsa alla Casa Bianca di Kamala Harris, sentendosi ora perse e arrabbiate, si sono aggrappate a questo modo piuttosto semplice per mostrare il loro desiderio di continuare a lottare per i propri diritti. Qualcuna compra i braccialetti, c'è chi li realizza da sé appositamente. E c'è chi critica tutto questo, esortando a sfoggiare meno perline e più azioni concrete.

"Donne bianche con i vostri braccialetti blu, per favore rivolgete la vostra attenzione altrove. Non ci servono braccialetti blu. Avevamo bisogno che tu portassi nonna, zia, sorella, figlia, cugina, mamma, nonnina, nonnina alla maledetta cabina elettorale" ha scritto Carlotta Perry su X.