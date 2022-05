Il matrimonio “lampo” di Harry e Meghan Markle: perché si sono voluti sposare in fretta Il principe Harry e Meghan Markle si sono incontrati per la prima volta nel 2016 e in meno di due anni sono convolati a nozze. Il motivo di questa decisione “lampo”? Lo ha spiegato un’esperta reale, che ha fatto emergere una verità che nessuno conosceva sul loro matrimonio.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry e Meghan Markle sono ormai tra le coppie reali più amate di tutti i tempi e, nonostante si siano trasferiti in America per allontanarsi dall'etichetta e dagli obblighi di corte, continuano a essere considerati dei Windsor a tutti gli effetti. Come è nata la loro storia d'amore? A differenza di William e Kate, il cui matrimonio è arrivato dopo circa 10 anni di fidanzamento, le nozze dei Sussex sono state "lampo". In pochi conoscono il motivo di questa scelta ma negli ultimi tempi è emersa tutta la verità sulla questione: ecco perché la coppia ha pronunciato il fatidico sì a meno di due anni dal primo incontro.

Harry e Meghan si sono sposati a meno di 2 anni dal primo incontro

I Royal Wedding sono una cosa seria per i Windsor e non sorprendo che attirino le attenzioni dei media di tutto il mondo, diventando veri e propri eventi glamour. Di solito arrivano dopo anni e anni di fidanzamento come è capitato a William e Kate ma naturalmente ci sono delle eccezioni. È il caso di Meghan Markle e del principe Harry che, dopo essersi incontrati nel 2016, hanno ufficializzato la relazione nel 2017 per poi pronunciare il fatidico sì a maggio 2018. Sarà perché hanno capito fin da subito che tra loro era vero amore o perché semplicemente non volevano perdere tempo inutile, ma la cosa certa è che le nozze sono state organizzate in fretta rispetto agli standard.

La decisione del principe Harry

Il motivo di questa scelta improvvisa? Al di là dell'amore che ha sempre legato i due, il principe Harry voleva garantire la massima sicurezza alla sua compagna. Portare avanti un fidanzamento decennale non avrebbe fatto altro che esporla mediaticamente, facendo crescere l'ossessione dei paparazzi nei suoi confronti. A rivelare questa verità è stata l'esperta reale Tina Brown, autrice di un nuovo libro intitolato The Palace Papers: Inside the House of Windsor, the Truth and the Turmoil. Insomma, Harry non voleva far rivivere a Meghan l'incubo affrontato dalla mamma Diana ed è per questo che è andato anche contro William, che più volte aveva espresso le sue perplessità su quell'unione. La scelta del principe, però, si è rivelata quella giusta e ad oggi non potrebbe essere più felice di aver messo su famiglia con l'ex attrice.